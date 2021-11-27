https://ria.ru/20211127/utverzhdenie-1761088796.html

Представитель ВОЗ отвергла утверждения о непроверенности вакцин от COVID-19

Представитель ВОЗ отвергла утверждения о непроверенности вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 27.11.2021

Представитель ВОЗ отвергла утверждения о непроверенности вакцин от COVID-19

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отвергла утверждения о якобы непроверенности вакцин от коронавируса РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T22:59

2021-11-27T22:59

2021-11-27T23:00

распространение коронавируса

в мире

воз

коронавирус covid-19

мелита вуйнович

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отвергла утверждения о якобы непроверенности вакцин от коронавируса"Это не так. Платформы этих вакцин существует 10, 15 и 20 лет. Технология знакома", - сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", комментируя расхожее мнение, что населению предлагают якобы "непроверенные" вакцины.Она также выразила надежду на подвижки по итогам Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая стартует 29 ноября, в отношении признания вакцин и сертификатов.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу оценила недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий беспокойство. По данным швейцарских медицинских властей, существующие вакцины от COVID могут быть менее эффективны против нового варианта.

https://ria.ru/20211127/shtamm-1761087860.html

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2021

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в мире, воз, коронавирус covid-19, мелита вуйнович