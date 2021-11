https://ria.ru/20211127/uitaker-1760925809.html

Крис Уитакер: абсолютно уверен, что писательство спасло мою жизнь

27.11.2021

Крис Уитакер: абсолютно уверен, что писательство спасло мою жизнь

Британский писатель Крис Уитакер – настоящее событие в мире современной литературы. Его новый роман "Мы начинаем в конце" получил награду "Золотой кинжал"

Британский писатель Крис Уитакер – настоящее событие в мире современной литературы. Его новый роман "Мы начинаем в конце" получил награду "Золотой кинжал" и вошел в шорт-листы литературных премий Gold и Steel Dagger Awards, Theakston's Crime Novel of the Year в 2021 году. Газета New York Times признала произведение бестселлером, а Guardian, Daily Express и The Mirror – "лучшим триллером 2020 года". РИА Новости поговорили с автором книги о ее создании, готовящейся экранизации и литературном процессе в целом.– Крис, ваша книга "Мы начинаем в конце" (издательство INSPIRIA) стала победителем премии Gold Dagger за лучший криминальный роман. Давайте перенесемся в тот момент, когда вы узнали об этом, что вы почувствовали?– Настоящий шок! Мой роман был номинирован вместе с книгами авторов, которые были и остаются моими кумирами, я был счастлив просто оказаться с ними в одном списке. Я даже не подготовил речь, потому что был уверен, что она мне не понадобится, так что, когда назвали мое имя, я был буквально оглушен и совершенно забыл поблагодарить жену за ее безусловную поддержку, которую она впоследствии решила мне больше не оказывать.– Герой вашего нового романа – преступник, вернувшийся в родной город. Чем его жизнь интересна для вас? О чем должен задуматься читатель, узнав о непростой жизни главного героя? Для читателей из России и стран СНГ книга уже доступна на книжном сервисе "ЛитРес".– Я хотел исследовать тему прощения – прощения, которое мы получаем от людей, которых ранили, и даже в большей степени от самих себя. Я думаю, что чем больше времени мы проводим с человеком, тем сложнее нам отнести его к какой-то категории. Мы не можем просто назвать его хорошим или плохим. Большинство людей в определенные периоды жизни могут быть одновременно и хорошими, и плохими. В случае с моим персонажем его "плохая сторона" отбрасывает такую длинную и темную тень, что он не в силах видеть ничего за ее пределами. Я думаю, что главный посыл, который читатель получает, глядя на такого героя: люди больше, чем их самые плохие поступки, не только они определяют нас.– Оглядываясь назад, как бы вы описали сам процесс написания "Мы начинаем в конце"? Был ли он с самого начала легким и гладким, не требующим особых усилий, или, наоборот, у вас были моменты сомнений?– Это можно назвать катарсисом. Я писал этот роман почти двадцать лет, садясь за него в те времена, когда жизнь делала крутые повороты, рукопись стала для меня своего рода терапией. В этом смысле процесс создания книги был не из легких. Но знаете, я иногда думаю, что писать книги должно быть тяжелым делом, ведь читатели тратят на них заработанные тяжелым трудом деньги.Мои отношения с текстами граничат с одержимостью: я могу проснуться ночью, чтобы переписать предложение. Я потратил не меньше года, продумывая и переписывая диалог между главным героем и Дачесс, и почти месяц просидел над одной из заключительных глав.Я отдал этому роману всего себя и не раз думал о том, чтобы бросить или начать писать что-нибудь другое, что-нибудь менее личное. Но теперь, когда мне приходят отзывы от читателей, я очень рад, что преодолел сомнения и закончил текст.– Студия 20th Television собирается снимать сериал по книге "Мы начинаем в конце". Планируете ли вы принимать участие в разработке сценария и съемках?– Да, я совсем недавно встретился со сценаристом проекта. Это очень талантливая девушка, и когда она рассказала мне, как видит эту историю на экране, у меня возникло чувство, будто сбылась моя заветная мечта. Команда "Диснея" подошла к созданию фильма с энтузиазмом, и они с самого начала вовлекли меня в процесс. Мне очень повезло как писателю.– Вы начали писать после того, как пережили сложную ситуацию в жизни. Как писательство помогло вам справиться с травмой?– Оно помогло мне во всех возможных смыслах. Мне было всего девятнадцать, когда меня ограбили и пырнули ножом, и я оказался совершенно не готов к психологической травме, которая пришла вместе с физической. Какое-то время после я думал о самоубийстве, и только через уход от собственной жизни и погружение в чужую я сумел вернуть контроль над своими чувствами. Я проецировал свои сложности на главную героиню. Если я сталкивался с трудностями, то она тонула в них. Если я ощущал злость, то она горела от гнева. Она стала для меня почти реальной, я сверялся с ней постоянно на протяжении почти двух десятилетий, ее история развивалась параллельно с моей. Эта книга спасла мою жизнь, в этом я абсолютно уверен.– Чтобы написать свой дебютный роман "Высокие дубы", вы на время переехали из Великобритании в Испанию. Почему именно там вы нашли свой источник вдохновения?– Я думаю, это решение было продиктовано не столько вдохновением, сколько эскапизмом. Я провел почти десять лет, работая в большом городе, и я ощущал, что мне нужно сменить обстановку, чтобы освободить воображение. Ко всему прочему я отказался от хорошо оплачиваемой работы, и за одну ночь наши жизни бесповоротно изменились. У нас больше не было дохода, моя жена ждала ребенка, так что мы оказались в очень уязвимом положении. Мы оставили нашу милую квартиру, машину и урезали расходы – все это для того, чтобы я мог спокойно писать. Оглядываясь на это время сейчас, я думаю, что мы тогда были слегка не в себе.– Роман "Мы начинаем в конце" получил широкое признание, он отмечен в качестве лучшего триллера 2020 года многими изданиями, такими как Guardian, Daily Express, The Mirror. Тем не менее что, по-вашему, является настоящей наградой для писателя?– Их так много. Начиная с момента, когда редактор первый раз берет в руки рукопись, и заканчивая первыми отзывами читателей, в создании книги принимают участие так много талантливых людей, и каждый этап работы – это своего рода награда. Мне очень повезло с отзывами в прессе и премиями, и я ценю их все, но для меня главное удовлетворение и радость не в них. Они приходят, когда я сижу один у себя в кабинете и понимаю, что выложился целиком, что мне больше не хочется внести в текст ни единой правки, и годы бессонных ночей, когда я напряженно думал о героях и сюжете, прошли не напрасно. Именно в этот момент приходит осознание, что сделал все возможное для истории и, соответственно, для читателей. Это моя главная награда.– Работаете ли вы сейчас над новым произведением? Есть ли у вас творческие планы, которыми вы можете поделиться уже сейчас?– Я пишу новую книгу прямо сейчас. Пока она состоит из черновиков, но это будет увлекательная история о любви и потере длиной в тридцать лет. И конечно, в ней будет тайна.– В чем, по-вашему, кроется секрет создания захватывающего сюжета книги?– Для меня самое главное – это персонажи. Я советую вам поменьше думать о сюжете и побольше о создании героев, которые вам по-настоящему небезразличны, потому что ваше неравнодушие – та часть истории, которая увлечет читателей, которая останется с ними после прочтения. Сюжет придет в процессе. Я всегда придумываю финал истории, но путь к нему постоянно меняется по мере того, как я лучше узнаю своих героев.– Мы знаем, что раньше вы были биржевым трейдером, а потом подрабатывали в библиотеке. Насколько последнее помогло вам раскрыть в себе писательский талант?– Мне кажется, я черпаю вдохновение во всем, что со мной происходит – и в плохом, и в хорошем. Мне нравилось, что каждый день меня окружают книги, и мне нравились читатели, но, думаю, что любовь к писательству растет из любви к чтению. Я любил читать с тех пор, как был ребенком, и считаю, что ничего не создает такого фундамента для создания собственной истории, как знание чужих и любовь к ним.– Что вы любите делать в свободное от творчества время? Успеваете ли знакомиться с новыми произведениями ваших коллег? Если да, то произведения каких авторов можете выделить?– Мне повезло, потому что мне присылают множество книг тех авторов, которые мне очень нравятся. Из последнего меня впечатлили "Последний дом на Никчемной улице" Катрионы Уорд, "Винная улица" Доминика Нолана и "О сыне" Дэвида Уайтхауса.Что касается свободного времени, то те немногие часы, что у меня остаются, я провожу со своими тремя детьми. Еще я люблю бокс, так что иногда мне удается уговорить сыновей подольше не ложиться спать, чтобы посмотреть со мной важный бой. Я каждый день занимаюсь спортом, у меня хорошо получается придумывать сюжетные ходы, пока я в зале. И еще в три часа ночи, когда я должен спать.– Как вы оцениваете состояние современной мировой литературы?– Думаю, работа в библиотеке помогла мне начать с уважением относиться к тому невероятному разнообразию книг, которые сейчас публикуют. Мне нравится, что каждый читатель может найти себе книгу по вкусу в любом жанре, и то, насколько эти вкусы субъективны. За последнее время я познакомился с огромным количеством людей, занимающихся издательским делом, и меня не перестают восхищать их талант, страсть, креативность. Мой собственный опыт тому доказательство. Мне было почти тридцать, у меня не было образования или писательского опыта. И я заключил контракт с агентом, которому было на это наплевать, он верил в меня и в мою книгу с самого начала. И за это я всегда буду ему благодарен.

