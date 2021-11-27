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Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм

Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм - РИА Новости, 27.11.2021

Начгенштаба Британии назвал Россию большей угрозой, чем экстремизм

Глава генштаба Великобритании Ник Картер считает "угрозы", исходящие от России, более серьезными, чем экстремизм. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T02:20

2021-11-27T02:20

2021-11-27T02:20

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ЛОНДОН, 27 ноя - РИА Новости. Глава генштаба Великобритании Ник Картер считает "угрозы", исходящие от России, более серьезными, чем экстремизм.При этом он не уточнил, о каких конкретно угрозах идет речь, упомянув лишь "действия, относящиеся к серой зоне", которые предполагают использование "всех инструментов силы", но не приводят к войне.Как утверждает газета, "угрозы, исходящие от России и Китая, вытеснили исламский терроризм в качестве основного приоритета британского правительства в сфере безопасности".В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.По словам Картера, "проблема России" также является приоритетной для советника по национальной безопасности Стивена Лавгроува.Начальник британского генштаба подчеркнул, что России не следует думать, что "Запад мертв" после вывода сил НАТО из Афганистана. "У нас союзники, у России - клиенты", - отметил Картер, указывая на "преимущества альянса".

https://ria.ru/20211126/prebroska-1760821818.html

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в мире, лондон, москва, великобритания, форин-офис, главное разведывательное управление рф, нато, сергей лавров, сергей скрипаль, солсбери, николас картер, россия