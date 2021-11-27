https://ria.ru/20211127/tsivilev-1761030805.html

Цивилев пообещал сделать все, чтобы поднять тела погибших на "Листвяжной"

Цивилев пообещал сделать все, чтобы поднять тела погибших на "Листвяжной" - РИА Новости, 27.11.2021

Цивилев пообещал сделать все, чтобы поднять тела погибших на "Листвяжной"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что будет сделано все, чтобы поднять тело каждого погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная", но без риска для РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T14:00

2021-11-27T14:00

2021-11-27T14:00

происшествия

кемеровская область

белово

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что будет сделано все, чтобы поднять тело каждого погибшего при ЧП на шахте "Листвяжная", но без риска для спасателей."Мы до конца, что внизу, особенно в эпицентре взрыва, произошло, не знаем, потому что до эпицентра взрыва не дошел пока никто. Поэтому заявлять, что мы можем предсказать, что там находится, это будет непрофессионально и нечестно", - сказал Цивилев журналистам, отвечая на вопрос, получится ли поднять тела всех погибших."Мы очень хотим поднять каждого, и все, что в наших силах, будет сделано, но без риска для наших ребят", - добавил он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.

https://ria.ru/20211127/postradavshie-1761028129.html

https://ria.ru/20211127/obschestvo-1761026138.html

кемеровская область

белово

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2021

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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе