12:11 27.11.2021 (обновлено: 12:14 27.11.2021)
Цивилев прокомментировал увольнение главы Прокопьевска
Губернатор Цивилев о банкете главы Прокопьевска во время траура: он уже с нами не работает
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомандир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал увольнение главы Прокопьевска Вячеслава Старченко после банкета во время траура в Кузбассе, заявив, что тот "уже с нами не работает".
В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур по погибшим при ЧП на шахте "Листвяжная".
Как ранее сообщал губернатор, Старченко устроил банкет по случаю своего назначения на должность во время траура по погибшим при ЧП на шахте в Кузбассе. Старченко был уволен, он проработал на должности главы города всего день.
"Какие здесь можно слова найти, при его поведении?" - сказал Цивилев, отвечая на вопрос журналистов, звонил ли он Старченко, нашел ли какие-то слова. "Он уже с нами не работает", - добавил губернатор.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей.