https://ria.ru/20211127/tsivilev-1761020077.html

Цивилев прокомментировал увольнение главы Прокопьевска

Цивилев прокомментировал увольнение главы Прокопьевска - РИА Новости, 27.11.2021

Цивилев прокомментировал увольнение главы Прокопьевска

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал увольнение главы Прокопьевска Вячеслава Старченко после банкета во время траура в Кузбассе,... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T12:11

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2021-11-27T12:14

происшествия

кемеровская область

белово

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев прокомментировал увольнение главы Прокопьевска Вячеслава Старченко после банкета во время траура в Кузбассе, заявив, что тот "уже с нами не работает".В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур по погибшим при ЧП на шахте "Листвяжная".Как ранее сообщал губернатор, Старченко устроил банкет по случаю своего назначения на должность во время траура по погибшим при ЧП на шахте в Кузбассе. Старченко был уволен, он проработал на должности главы города всего день.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей.

https://ria.ru/20211127/banket-1761008261.html

https://ria.ru/20211126/kuzbass-1760980890.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе