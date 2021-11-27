https://ria.ru/20211127/surgut-1761040854.html

В спорткомплексе в Сургуте произошел пожар

В спорткомплексе в Сургуте произошел пожар - РИА Новости, 27.11.2021

В спорткомплексе в Сургуте произошел пожар

Пожар в электрощитовой спортивного комплекса в Сургуте ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T15:58

2021-11-27T15:58

2021-11-27T16:16

происшествия

сургут

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пожар в электрощитовой спортивного комплекса в Сургуте ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России."В 16:07 по местному времени возгорание ликвидировано в электрощитовой на площади 1,5 квадратных метров на первом этаже здания", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщение о возгорании в спорткомплексе "Факел" поступило в 15:50 по местному времени, было эвакуировано 50 человек, из них 35 детей, пострадавших нет.Добавляется, что к работам привлекалось 35 человек и девять единиц техники от МЧС России.

https://ria.ru/20211127/pozhar-1761038807.html

сургут

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сургут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)