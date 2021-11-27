https://ria.ru/20211127/surgut-1761040854.html
В спорткомплексе в Сургуте произошел пожар
В спорткомплексе в Сургуте произошел пожар - РИА Новости, 27.11.2021
В спорткомплексе в Сургуте произошел пожар
Пожар в электрощитовой спортивного комплекса в Сургуте ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T15:58
2021-11-27T15:58
2021-11-27T16:16
происшествия
сургут
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Пожар в электрощитовой спортивного комплекса в Сургуте ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России."В 16:07 по местному времени возгорание ликвидировано в электрощитовой на площади 1,5 квадратных метров на первом этаже здания", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщение о возгорании в спорткомплексе "Факел" поступило в 15:50 по местному времени, было эвакуировано 50 человек, из них 35 детей, пострадавших нет.Добавляется, что к работам привлекалось 35 человек и девять единиц техники от МЧС России.
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РИА Новости
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происшествия, сургут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:58 27.11.2021 (обновлено: 16:16 27.11.2021)
В спорткомплексе в Сургуте произошел пожар
В спорткомплексе в Сургуте 50 человек эвакуировали из-за возгорания