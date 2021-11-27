https://ria.ru/20211127/spasatel-1761067702.html

Выжившего на "Листвяжной" спасателя не подключали к искусственной почке

Выжившего на "Листвяжной" спасателя не подключали к искусственной почке - РИА Новости, 27.11.2021

Выжившего на "Листвяжной" спасателя не подключали к искусственной почке

Выжившего в шахте "Листвяжная" горноспасателя Александра Заковряшина пока не подключали к аппарату искусственной почки, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T20:44

2021-11-27T20:44

2021-11-27T20:44

происшествия

кемеровская область

белово

кемерово

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя – РИА Новости. Выжившего в шахте "Листвяжная" горноспасателя Александра Заковряшина пока не подключали к аппарату искусственной почки, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Ранее сообщалось, что спасателю Александру Заковряшину на всякий случай подготовлена искусственная почка, несмотря на то, что пока у него работают свои. По словам губернатора региона, у пострадавшего было переохлаждение и интоксикация, что действует на почки. Заковряшин был перевезен в больницу в город Кемерово."При таком воздействии на него такая проблема может быть (отказ почек – ред.), поэтому мы его заранее перевезли туда, где есть самый современный аппарат искусственной почки. Он находится рядом. Но искусственную почку никто не подключал и, надеюсь, что и подключать не будут. Но лучше это будет рядом", – сказал Цивилев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.

https://ria.ru/20211127/gornospasateli-1761061872.html

https://ria.ru/20211127/arest-1761025498.html

кемеровская область

белово

кемерово

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происшествия, кемеровская область, белово, кемерово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе