https://ria.ru/20211127/spasatel-1761067702.html
Выжившего на "Листвяжной" спасателя не подключали к искусственной почке
Выжившего на "Листвяжной" спасателя не подключали к искусственной почке - РИА Новости, 27.11.2021
Выжившего на "Листвяжной" спасателя не подключали к искусственной почке
Выжившего в шахте "Листвяжная" горноспасателя Александра Заковряшина пока не подключали к аппарату искусственной почки, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T20:44
2021-11-27T20:44
2021-11-27T20:44
происшествия
кемеровская область
белово
кемерово
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя – РИА Новости. Выжившего в шахте "Листвяжная" горноспасателя Александра Заковряшина пока не подключали к аппарату искусственной почки, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Ранее сообщалось, что спасателю Александру Заковряшину на всякий случай подготовлена искусственная почка, несмотря на то, что пока у него работают свои. По словам губернатора региона, у пострадавшего было переохлаждение и интоксикация, что действует на почки. Заковряшин был перевезен в больницу в город Кемерово."При таком воздействии на него такая проблема может быть (отказ почек – ред.), поэтому мы его заранее перевезли туда, где есть самый современный аппарат искусственной почки. Он находится рядом. Но искусственную почку никто не подключал и, надеюсь, что и подключать не будут. Но лучше это будет рядом", – сказал Цивилев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.
https://ria.ru/20211127/gornospasateli-1761061872.html
https://ria.ru/20211127/arest-1761025498.html
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происшествия, кемеровская область, белово, кемерово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Выжившего на "Листвяжной" спасателя не подключали к искусственной почке
Выжившего на шахте "Листвяжная" спасателя Заковряшина к искусственной почке не подключали