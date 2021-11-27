https://ria.ru/20211127/sostoyanie-1761070128.html

Чуприян рассказал о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя

Чуприян рассказал о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя - РИА Новости, 27.11.2021

Чуприян рассказал о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя

Выживший на шахте в Кузбассе спасатель Александр Заковряшин находится в стабильно тяжелом состоянии, но врачи говорят, что все должно быть нормально, заявил... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T21:04

2021-11-27T21:04

2021-11-27T21:13

александр чуприян

происшествия

кемеровская область

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761045014_0:0:3215:1808_1920x0_80_0_0_d8a9f2560541248d5ce4857e8f509f44.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Выживший на шахте в Кузбассе спасатель Александр Заковряшин находится в стабильно тяжелом состоянии, но врачи говорят, что все должно быть нормально, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Там был медик. Александр Заковряшин. Который самостоятельно, сутки пробыл и поднялся, и его нашли там же свои коллеги, он уже не передвигался... Сейчас он, кстати, в больнице, стабильно тяжелое состояние, но медики утверждают, что должно быть все нормально", - сказал Чуприян в эфире "Соловьев LIVE". Он также добавил, что спасателю 51 год.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.

https://ria.ru/20211127/vzryv-1761069494.html

кемеровская область

россия

белово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чуприян, происшествия, кемеровская область, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)