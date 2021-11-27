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Чуприян рассказал о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя
Чуприян рассказал о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя - РИА Новости, 27.11.2021
Чуприян рассказал о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя
Выживший на шахте в Кузбассе спасатель Александр Заковряшин находится в стабильно тяжелом состоянии, но врачи говорят, что все должно быть нормально, заявил... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T21:04
2021-11-27T21:04
2021-11-27T21:13
александр чуприян
происшествия
кемеровская область
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Выживший на шахте в Кузбассе спасатель Александр Заковряшин находится в стабильно тяжелом состоянии, но врачи говорят, что все должно быть нормально, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."Там был медик. Александр Заковряшин. Который самостоятельно, сутки пробыл и поднялся, и его нашли там же свои коллеги, он уже не передвигался... Сейчас он, кстати, в больнице, стабильно тяжелое состояние, но медики утверждают, что должно быть все нормально", - сказал Чуприян в эфире "Соловьев LIVE". Он также добавил, что спасателю 51 год.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.
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александр чуприян, происшествия, кемеровская область, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:04 27.11.2021 (обновлено: 21:13 27.11.2021)
Чуприян рассказал о состоянии выжившего в "Листвяжной" спасателя
Врио главы МЧС Чуприян: выживший спасатель находится в стабильно-тяжелом состоянии