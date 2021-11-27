https://ria.ru/20211127/sobyanin-1761027667.html

Собянин рассказал, как искусственный интеллект помогает ставить диагнозы

Собянин рассказал, как искусственный интеллект помогает ставить диагнозы - РИА Новости, 27.11.2021

Собянин рассказал, как искусственный интеллект помогает ставить диагнозы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за год внедрения во взрослые поликлиники цифровой системы, искусственный интеллект помог поставить 2,6 миллиона... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T13:39

2021-11-27T13:39

2021-11-27T13:39

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за год внедрения во взрослые поликлиники цифровой системы, искусственный интеллект помог поставить 2,6 миллиона диагнозов."Искусственный интеллект помог московским врачам поставить уже 2,6 млн диагнозов. Год назад мы установили во всех взрослых поликлиниках цифровую систему, которая анализирует жалобы пациентов и предлагает варианты диагноза", - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что система в десять раз ускоряет назначение исследований и исключает дублирующие назначения.Он отметил, что, хоть ИИ ускоряет процесс, окончательное решение всегда за врачом.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/putin-1758848315.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин