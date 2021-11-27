https://ria.ru/20211127/sobyanin-1761027667.html
Собянин рассказал, как искусственный интеллект помогает ставить диагнозы
Собянин рассказал, как искусственный интеллект помогает ставить диагнозы - РИА Новости, 27.11.2021
Собянин рассказал, как искусственный интеллект помогает ставить диагнозы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за год внедрения во взрослые поликлиники цифровой системы, искусственный интеллект помог поставить 2,6 миллиона... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T13:39
2021-11-27T13:39
2021-11-27T13:39
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за год внедрения во взрослые поликлиники цифровой системы, искусственный интеллект помог поставить 2,6 миллиона диагнозов."Искусственный интеллект помог московским врачам поставить уже 2,6 млн диагнозов. Год назад мы установили во всех взрослых поликлиниках цифровую систему, которая анализирует жалобы пациентов и предлагает варианты диагноза", - написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что система в десять раз ускоряет назначение исследований и исключает дублирующие назначения.Он отметил, что, хоть ИИ ускоряет процесс, окончательное решение всегда за врачом.
https://radiosputnik.ria.ru/20211112/putin-1758848315.html
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общество, москва, сергей собянин
Собянин рассказал, как искусственный интеллект помогает ставить диагнозы
Мэр Москвы Собянин: за год искусственный интеллект помог поставить 2,6 миллиона диагнозов