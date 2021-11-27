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В Кузбассе заявили, что предварительно установили личности погибших в шахте
В Кузбассе заявили, что предварительно установили личности погибших в шахте - РИА Новости, 27.11.2021
В Кузбассе заявили, что предварительно установили личности погибших в шахте
Личности пяти поднятых на поверхность шахтеров, погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, предварительно установлены, родственников пригласили на... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T19:32
2021-11-27T19:42
происшествия
кемеровская область
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
белово
сергей цивилев
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Личности пяти поднятых на поверхность шахтеров, погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, предварительно установлены, родственников пригласили на опознание, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."В результате сегодняшней разведывательно-поисковой работы было найдено пять тел. Эти тела подняты на поверхность. Сотрудниками компании эти тела опознаны. Для дальнейшего опознания этих тел родственниками родственники будут индивидуально, когда им удобно, приглашены на опознание", - сказал Цивилев журналистам.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.
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кемеровская область
россия
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происшествия, кемеровская область, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово, сергей цивилев
19:32 27.11.2021 (обновлено: 19:42 27.11.2021)
 
В Кузбассе заявили, что предварительно установили личности погибших в шахте

Глава Кузбасса Цивилев заявил, что предварительно установили личности погибших шахтеров

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев общается с журналистами у шахты "Листвяжная" в городе Белово
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев общается с журналистами у шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Личности пяти поднятых на поверхность шахтеров, погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, предварительно установлены, родственников пригласили на опознание, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"В результате сегодняшней разведывательно-поисковой работы было найдено пять тел. Эти тела подняты на поверхность. Сотрудниками компании эти тела опознаны. Для дальнейшего опознания этих тел родственниками родственники будут индивидуально, когда им удобно, приглашены на опознание", - сказал Цивилев журналистам.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.
Палаточный лагерь МЧС РФ у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
Вчера, 14:44
Спасатели рассказали о работе внутри шахты "Листвяжная"
 
ПроисшествияКемеровская областьРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеБеловоСергей Цивилев
 
 
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