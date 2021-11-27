https://ria.ru/20211127/shakhtery-1761061987.html

В Кузбассе заявили, что предварительно установили личности погибших в шахте

В Кузбассе заявили, что предварительно установили личности погибших в шахте - РИА Новости, 27.11.2021

В Кузбассе заявили, что предварительно установили личности погибших в шахте

Личности пяти поднятых на поверхность шахтеров, погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, предварительно установлены, родственников пригласили на... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T19:32

2021-11-27T19:32

2021-11-27T19:42

происшествия

кемеровская область

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

белово

сергей цивилев

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Личности пяти поднятых на поверхность шахтеров, погибших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, предварительно установлены, родственников пригласили на опознание, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."В результате сегодняшней разведывательно-поисковой работы было найдено пять тел. Эти тела подняты на поверхность. Сотрудниками компании эти тела опознаны. Для дальнейшего опознания этих тел родственниками родственники будут индивидуально, когда им удобно, приглашены на опознание", - сказал Цивилев журналистам.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.

https://ria.ru/20211127/shakhta-1761034943.html

кемеровская область

россия

белово

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происшествия, кемеровская область, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, белово, сергей цивилев