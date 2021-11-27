https://ria.ru/20211127/shakhta-1761043226.html

В поселке Грамотеино отслужили панихиду по погибшим на шахте "Листвяжная"

В поселке Грамотеино отслужили панихиду по погибшим на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021

В поселке Грамотеино отслужили панихиду по погибшим на шахте "Листвяжная"

Панихиду по погибшим на шахте "Листвяжная" отслужили у стихийного мемориала в поселке Грамотеино, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T16:19

2021-11-27T16:19

2021-11-27T16:19

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 27 ноя – РИА Новости. Панихиду по погибшим на шахте "Листвяжная" отслужили у стихийного мемориала в поселке Грамотеино, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Кемеровской епархии Вячеслав Ланский."Панихида стихийная, и это взаимное движение священника, который там служит, и тех, кто уже принял кончину своих близких и прихожан храма. Порядка 30 человек, наверное, присутствовало. Первые дни молились в храме, но поскольку такой мемориал сформировался, как у "Зимней вишни", приняли решение, что будут молиться пока там", - сказал собеседник агентства.Ланский добавил, что у людей много вопросов, для того чтобы принять, смириться со случившимся."Как вопросы руководству (шахты - ред.) задаются, и такие же вопросы Богу задаются, как он это допустил... Многие (люди - ред.) отмечают, что очень неохотно молятся на сегодняшний момент об упокоении шахтеров, потому что есть последняя надежда на то, что произойдет чудо. Родственники продолжают верить, надеяться", - подытожил Ланский.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным федерального Минздрава, в больницах находятся 60 пострадавших, 12 лечатся амбулаторно. В регионе объявлен траур.

https://ria.ru/20211127/shakhta-1761037394.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе