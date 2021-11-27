https://ria.ru/20211127/shakhta-1761037394.html
Цивилев рассказал об обстановке на шахте "Листвяжная" после взрыва
Цивилев рассказал об обстановке на шахте "Листвяжная" после взрыва - РИА Новости, 27.11.2021
Цивилев рассказал об обстановке на шахте "Листвяжная" после взрыва
После аварии на шахте "Листвяжная" все так "исковеркано", что пройти там может только специально подготовленный человек, заявил журналистам губернатор... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T15:17
2021-11-27T15:17
2021-11-27T17:16
происшествия
кемеровская область
белово
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя — РИА Новости. После аварии на шахте "Листвяжная" все так "исковеркано", что пройти там может только специально подготовленный человек, заявил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Как отметил глава региона, нельзя судить о мощности взрыва по состоянию тел погибших."Тем более что тела, которые мы подняли, были на входе в шахту, а взрыв был далеко и глубоко. Мы можем по телам говорить о том, что это был взрыв, была ударная волна", — пояснил он.Цивилев отметил, что СК расследует обстоятельства трагедии, изъяты все соответствующие материалы. Ведомство установит причины произошедшего, добавил он."Может быть и человеческий фактор. <...> Следственный комитет установит, были нарушения или не были и кто виноват в этих нарушениях. <...> Нам важно, чтобы это больше не повторялось", — сказал Цивилев, отвечая на вопрос о разговорах по поводу ранее зафиксированного превышения уровня метана.Губернатор отметил, что не имеет права комментировать работу следствия.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана. СК возбудил уголовные дела.По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей. В субботу в Минздраве России сообщили, что в стационарах остаются 60 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии; еще 12 получают медицинскую помощь амбулаторно.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявили траур.
https://ria.ru/20211127/shakhta-1761034943.html
https://ria.ru/20211127/shakhta-1761021452.html
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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
15:17 27.11.2021 (обновлено: 17:16 27.11.2021)
Цивилев рассказал об обстановке на шахте "Листвяжная" после взрыва
Губернатор Цивилев заявил. что мощность взрыва на "Листвяжной" нельзя определить по телам
ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя — РИА Новости.
После аварии на шахте "Листвяжная" все так "исковеркано", что пройти там может только специально подготовленный человек, заявил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
.
Как отметил глава региона, нельзя судить о мощности взрыва по состоянию тел погибших.
"Тем более что тела, которые мы подняли, были на входе в шахту, а взрыв был далеко и глубоко. Мы можем по телам говорить о том, что это был взрыв, была ударная волна", — пояснил он.
Цивилев отметил, что СК расследует обстоятельства трагедии, изъяты все соответствующие материалы. Ведомство установит причины произошедшего, добавил он.
"Может быть и человеческий фактор. <...> Следственный комитет установит, были нарушения или не были и кто виноват в этих нарушениях. <...> Нам важно, чтобы это больше не повторялось", — сказал Цивилев, отвечая на вопрос о разговорах по поводу ранее зафиксированного превышения уровня метана.
Губернатор отметил, что не имеет права комментировать работу следствия.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово
произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана. СК возбудил уголовные дела.
По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей. В субботу в Минздраве России сообщили, что в стационарах остаются 60 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии; еще 12 получают медицинскую помощь амбулаторно.
В Кемеровской области
с 26 по 28 ноября объявили траур.