https://ria.ru/20211127/shakhta-1761034943.html

Спасатели рассказали о работе внутри шахты "Листвяжная"

Спасатели рассказали о работе внутри шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021

Спасатели рассказали о работе внутри шахты "Листвяжная"

Спасатели, спустившееся на разведку в шахту "Листвяжная" после ЧП, прошло почти 2 тысячи метров горной выработки, рассказал журналистам генеральный директор... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T14:44

2021-11-27T14:44

2021-11-27T14:44

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Спасатели, спустившееся на разведку в шахту "Листвяжная" после ЧП, прошло почти 2 тысячи метров горной выработки, рассказал журналистам генеральный директор Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России Николай Медведев."В 14.20 в шахту были направлены три отделения: из них два отделения - резерв, одно отделение - в разведку. В настоящий момент отделения прошли 1950 метров горных выработок", - сказал он."В ходе разведки также будет произведен поиск и обнаружение возможных мест нахождения пострадавших. По итогам разведки будет разработан оперативный план именно на поиски и выдачу пострадавших. Если позволит газовая атмосфера... Для нас (остающийся в шахте после ЧП – ред.) – пострадавший (а не погибший – ред.), пока не выдан на поверхность", - отметил Медведев.Глава Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что в настоящее время главная задача работы звена спасателей - разведка.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным федерального Минздрава, в больницах находятся 60 пострадавших, 12 лечатся амбулаторно. В регионе объявлен траур.

https://ria.ru/20211127/tsivilev-1761030805.html

https://ria.ru/20211127/momerial-1761034796.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе