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Спасатели рассказали о работе внутри шахты "Листвяжная"
Спасатели рассказали о работе внутри шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021
Спасатели рассказали о работе внутри шахты "Листвяжная"
Спасатели, спустившееся на разведку в шахту "Листвяжная" после ЧП, прошло почти 2 тысячи метров горной выработки, рассказал журналистам генеральный директор... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T14:44
2021-11-27T14:44
происшествия
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Спасатели, спустившееся на разведку в шахту "Листвяжная" после ЧП, прошло почти 2 тысячи метров горной выработки, рассказал журналистам генеральный директор Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России Николай Медведев."В 14.20 в шахту были направлены три отделения: из них два отделения - резерв, одно отделение - в разведку. В настоящий момент отделения прошли 1950 метров горных выработок", - сказал он."В ходе разведки также будет произведен поиск и обнаружение возможных мест нахождения пострадавших. По итогам разведки будет разработан оперативный план именно на поиски и выдачу пострадавших. Если позволит газовая атмосфера... Для нас (остающийся в шахте после ЧП – ред.) – пострадавший (а не погибший – ред.), пока не выдан на поверхность", - отметил Медведев.Глава Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что в настоящее время главная задача работы звена спасателей - разведка.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным федерального Минздрава, в больницах находятся 60 пострадавших, 12 лечатся амбулаторно. В регионе объявлен траур.
https://ria.ru/20211127/tsivilev-1761030805.html
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происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
14:44 27.11.2021
 
Спасатели рассказали о работе внутри шахты "Листвяжная"

Спасатели прошли с разведкой почти два километра внутри шахты "Листвяжная"

© РИА Новости / Александр КряжевПалаточный лагерь МЧС РФ у шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Палаточный лагерь МЧС РФ у шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Спасатели, спустившееся на разведку в шахту "Листвяжная" после ЧП, прошло почти 2 тысячи метров горной выработки, рассказал журналистам генеральный директор Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России Николай Медведев.
"В 14.20 в шахту были направлены три отделения: из них два отделения - резерв, одно отделение - в разведку. В настоящий момент отделения прошли 1950 метров горных выработок", - сказал он.
Автомобили МЧС РФ у шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
14:00
Цивилев пообещал сделать все, чтобы поднять тела погибших на "Листвяжной"
"В ходе разведки также будет произведен поиск и обнаружение возможных мест нахождения пострадавших. По итогам разведки будет разработан оперативный план именно на поиски и выдачу пострадавших. Если позволит газовая атмосфера... Для нас (остающийся в шахте после ЧП – ред.) – пострадавший (а не погибший – ред.), пока не выдан на поверхность", - отметил Медведев.
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что в настоящее время главная задача работы звена спасателей - разведка.
"Первое отделение у нас ушло. Работает под землей. Наша задача - заниматься разведкой, параллельно - поиском тел, но основная задача первого отделения – разобраться, какое состояние внутри в шахте, состояние воздуха... По результатам работы первого отделения будем давать задания на работу следующих", - сказал глава Кузбасса.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным федерального Минздрава, в больницах находятся 60 пострадавших, 12 лечатся амбулаторно. В регионе объявлен траур.
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
14:42
У пункта пропуска к шахте "Листвяжная" организовали мемориал
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергей ЦивилевАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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