https://ria.ru/20211127/shakhta-1761014386.html

В МЧС пообещали не прекращать поисковые работы на шахте "Листвяжная"

В МЧС пообещали не прекращать поисковые работы на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021

В МЧС пообещали не прекращать поисковые работы на шахте "Листвяжная"

Работы по поиску людей после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе не прекратятся, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:23

2021-11-27T11:23

2021-11-27T11:29

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Работы по поиску людей после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе не прекратятся, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян."В это время в шахте работают наши отделения. Кроме ряда задач по забору водному, по оценке обстановки внутри, по разрушенным конструкциям, оборудованию, по организации системы вентиляции, поставлена им задача еще и искать людей", - рассказал Чуприян журналистам."Работы не прекращаются и не будут прекращаться", - добавил он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.

https://ria.ru/20211127/shakhta-1761013584.html

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2021

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе