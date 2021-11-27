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В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон - РИА Новости, 27.11.2021
В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
Спасатели нашли группу рыбаков, пропавших с 20 ноября на реке в Хабаровском крае, из-за снегопада они не могли выехать с места стоянки, сообщили в краевом СУСК. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T02:56
2021-11-27T02:56
2021-11-27T02:56
хорошие новости
происшествия
хабаровский край
владивосток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
завод имени лихачева (зил)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – РИА Новости. Спасатели нашли группу рыбаков, пропавших с 20 ноября на реке в Хабаровском крае, из-за снегопада они не могли выехать с места стоянки, сообщили в краевом СУСК.Снежный циклон бушевал в Хабаровском крае несколько дней с 22 ноября. МЧС сообщало, что 20 ноября шесть человек выехали на рыбалку на реку Катэн, их местонахождение было неизвестно. Группа из 5 спасателей отправилась в район имени Лазо на автомобиле ЗИЛ. В районе предполагаемого поиска – бездорожье, глубокий снег и нет связи. Следователи начали проверку.По данным регионального главка МЧС РФ, семь рыбаков находились в отапливаемом кунге, запас топлива и продуктов у них имелся. Медицинская помощь не требуется. Из-за прошедшего снегопада выехать самостоятельно на автомобиле люди не смогли. Проезд к ним возможен только на снегоходе."За минувший день спасатели с помощью снегохода проделали колею под одно колесо. Сегодня в течение дня будут проводиться работы по проделке колеи под второе колесо грузового автомобиля рыбаков и эвакуация граждан", - отмечают спасатели.
https://ria.ru/20211126/led-1760814860.html
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происшествия, хабаровский край, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), завод имени лихачева (зил)
В Хабаровском крае нашли живыми рыбаков, пропавших в снежный циклон
В Хабаровском крае нашли живыми семь рыбаков, пропавших на реке в снежный циклон