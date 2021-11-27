https://ria.ru/20211127/rossiyanin-1761038109.html

В Турции умер российский турист

В Турции умер российский турист - РИА Новости, 27.11.2021

В Турции умер российский турист

В Турции скончался российский турист, который более полутора месяцев лежал в больнице в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщило генконсульство в... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T15:28

2021-11-27T15:28

2021-11-27T16:19

турция

анталья (провинция)

россия

распространение коронавируса

здоровье - общество

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АНКАРА, 27 ноя — РИА Новости. В Турции скончался российский турист, который более полутора месяцев лежал в больнице в тяжелом состоянии. Об этом РИА Новости сообщило генконсульство в Анталье.Финансовый лимит страховки россиянина был исчерпан, прорабатывался вопрос о его эвакуации на родину."К сожалению, он умер", — сказал собеседник агентства.Как ранее писали российские СМИ, у жителя Башкирии, отправившегося вместе с семьей отдыхать в Турцию, обнаружили коронавирус и серьезное поражение легких. В итоге 44-летнего россиянина ввели в искусственную кому.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20210831/proisshestviya-1748018462.html

турция

анталья (провинция)

россия

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2021

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турция, анталья (провинция), россия, здоровье - общество