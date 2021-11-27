https://ria.ru/20211127/rossiya-1761073444.html
Россия ни на кого не собирается нападать, заявил посол в США
Россия ни на кого не собирается нападать, заявил посол в США - РИА Новости, 27.11.2021
Россия ни на кого не собирается нападать, заявил посол в США
Обвинения в адрес России по возможной военной угрозе Украине могут быть связаны с попыткам скрыть провалы в политике украинского президента Владимира... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T21:29
2021-11-27T21:29
2021-11-27T21:42
в мире
сша
анатолий антонов
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ринат ахметов
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Обвинения в адрес России по возможной военной угрозе Украине могут быть связаны с попыткам скрыть провалы в политике украинского президента Владимира Зеленского, РФ ни на кого не собирается нападать, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Эта истерия, которая сегодня просто налицо в отношении мнимой российской угрозы, по-моему, это есть стремление оправдать те провалы, которые есть у нынешнего президента Украины", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьев live"."Мы открыты здесь и постоянно говорим и в средствах массовой информации, и говорим политологам, и администрации (США): Россия ни на кого не собирается нападать", - подчеркнул дипломат.Ранее Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке в стране государственного переворота 1 декабря. По его словам, у него есть звуковые материалы, на которых представители России и Украины обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова, а также привлечение к этому миллиардов долларов.
https://ria.ru/20211127/granitsa-1761045043.html
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в мире, сша, анатолий антонов, россия, украина, ринат ахметов, владимир зеленский
21:29 27.11.2021 (обновлено: 21:42 27.11.2021)
Россия ни на кого не собирается нападать, заявил посол в США
Посол в США Антонов заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать