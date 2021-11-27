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Ульяновская область отменит QR-коды для входа в ТЦ по будням
Ульяновская область отменит QR-коды для входа в ТЦ по будням - РИА Новости, 27.11.2021
Ульяновская область отменит QR-коды для входа в ТЦ по будням
Вход по QR-кодам в торговые центры по будням с 8.00 (7.00 мск) до 15.00 (14.00 мск) отменяется в Ульяновской области с 1 декабря, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T20:47
2021-11-27T20:47
распространение коронавируса
ульяновская область
алексей русских
коронавирусы
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коронавирус в россии
qr-код
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Вход по QR-кодам в торговые центры по будням с 8.00 (7.00 мск) до 15.00 (14.00 мск) отменяется в Ульяновской области с 1 декабря, сообщил губернатор региона Алексей Русских.По его словам, региональный оперштаб проанализировал текущую ситуацию с коронавирусом и принял решение ослабить ряд введенных ограничений в Ульяновской области. Русских подписал соответствующие изменения в указ, которые вступают в силу с 1 декабря."Для граждан, не имеющих QR-кода, сертификата о пройденной вакцинации, отрицательного теста ПЦР или справки о перенесенном коронавирусе, будет открыт свободный доступ в торговые и торгово-развлекательные центры с понедельника по пятницу с 8.00 (7.00 мск) до 15.00 (14.00 мск)", - написал Русских на своей странице в Instagram.Кроме того, снимается ограничение о заполняемости на 50% для объектов общепита и кинотеатров. Заведения общественного питания смогут работать с заполняемостью 100%. Кинотеатры смогут разместить в залах 70% зрителей. Также отменяется необходимость предъявления QR-кодов при заселении в гостиницы и хостелы.Кроме того, на регистрацию брака в органах ЗАГС пара сможет пригласить гостей, имеющих действующий сертификат о вакцинации, QR-код, справку о перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный тест ПЦР. Ранее торжественные церемонии проходили без гостей.Также дети в возрасте от 14 до 18 лет смогут посещать театры и музеи без сопровождения родителей или иных законных представителей, в том числе для участия в проекте "Пушкинская карта".Ранее в Ульяновской области с 8 ноября возобновили работу государственные и муниципальные учреждения культуры, а также кинотеатры с 50% загрузкой при условии, что все сотрудники организации вакцинированы, а вход в учреждение будет осуществляться по QR-кодам. Кроме того, с 8 ноября по QR-кодам с 50% загрузкой начали работать бассейны, фитнес-центры, объекты сферы услуг, а с 12 ноября - заведения общепита. Также с 8 ноября осуществлять доступ посетителей по QR-кодам обязаны торговые центры.
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ульяновская область, алексей русских, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
20:47 27.11.2021
 
Ульяновская область отменит QR-коды для входа в ТЦ по будням

Ульяновская область с 1 декабря отменит вход в ТЦ по QR-кодам по будням с 8.00 до 15.00

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код
Посетитель предъявляет QR-код - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САМАРА, 27 ноя - РИА Новости. Вход по QR-кодам в торговые центры по будням с 8.00 (7.00 мск) до 15.00 (14.00 мск) отменяется в Ульяновской области с 1 декабря, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
По его словам, региональный оперштаб проанализировал текущую ситуацию с коронавирусом и принял решение ослабить ряд введенных ограничений в Ульяновской области. Русских подписал соответствующие изменения в указ, которые вступают в силу с 1 декабря.
"Для граждан, не имеющих QR-кода, сертификата о пройденной вакцинации, отрицательного теста ПЦР или справки о перенесенном коронавирусе, будет открыт свободный доступ в торговые и торгово-развлекательные центры с понедельника по пятницу с 8.00 (7.00 мск) до 15.00 (14.00 мск)", - написал Русских на своей странице в Instagram.
Кроме того, снимается ограничение о заполняемости на 50% для объектов общепита и кинотеатров. Заведения общественного питания смогут работать с заполняемостью 100%. Кинотеатры смогут разместить в залах 70% зрителей. Также отменяется необходимость предъявления QR-кодов при заселении в гостиницы и хостелы.
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Кроме того, на регистрацию брака в органах ЗАГС пара сможет пригласить гостей, имеющих действующий сертификат о вакцинации, QR-код, справку о перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательный тест ПЦР. Ранее торжественные церемонии проходили без гостей.
Также дети в возрасте от 14 до 18 лет смогут посещать театры и музеи без сопровождения родителей или иных законных представителей, в том числе для участия в проекте "Пушкинская карта".
Ранее в Ульяновской области с 8 ноября возобновили работу государственные и муниципальные учреждения культуры, а также кинотеатры с 50% загрузкой при условии, что все сотрудники организации вакцинированы, а вход в учреждение будет осуществляться по QR-кодам. Кроме того, с 8 ноября по QR-кодам с 50% загрузкой начали работать бассейны, фитнес-центры, объекты сферы услуг, а с 12 ноября - заведения общепита. Также с 8 ноября осуществлять доступ посетителей по QR-кодам обязаны торговые центры.
 
Распространение коронавирусаУльяновская областьАлексей РусскихКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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