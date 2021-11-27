https://ria.ru/20211127/pozhar-1761012801.html

Площадь пожара на заводе в Нижегородской области составила 900 "квадратов"

Площадь пожара на заводе в Нижегородской области составила 900 "квадратов" - РИА Новости, 27.11.2021

Площадь пожара на заводе в Нижегородской области составила 900 "квадратов"

Площадь пожара на заводе имени Свердлова в Нижегородской области составляет 900 квадратных метров, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:07

2021-11-27T11:07

2021-11-27T11:17

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756160436_0:63:3025:1765_1920x0_80_0_0_999c67c2685f9736c8e01cb0ce35c962.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Площадь пожара на заводе имени Свердлова в Нижегородской области составляет 900 квадратных метров, сообщили в МЧС России.Ранее сообщалось, что ЧП произошло на заводе в нижегородском Дзержинске. Пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные регионального минздрава сообщала о двух пострадавших."Площадь пожара на ФКП Завод имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области составляет 900 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.Уточняется, что в всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники.

https://radiosputnik.ria.ru/20211126/shakhta-1760824923.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия