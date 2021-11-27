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Площадь пожара на заводе в Нижегородской области составила 900 "квадратов"
Площадь пожара на заводе в Нижегородской области составила 900 "квадратов" - РИА Новости, 27.11.2021
Площадь пожара на заводе в Нижегородской области составила 900 "квадратов"
Площадь пожара на заводе имени Свердлова в Нижегородской области составляет 900 квадратных метров, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:07
2021-11-27T11:17
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Площадь пожара на заводе имени Свердлова в Нижегородской области составляет 900 квадратных метров, сообщили в МЧС России.Ранее сообщалось, что ЧП произошло на заводе в нижегородском Дзержинске. Пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные регионального минздрава сообщала о двух пострадавших."Площадь пожара на ФКП Завод имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области составляет 900 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.Уточняется, что в всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники.
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:07 27.11.2021 (обновлено: 11:17 27.11.2021)
 
Площадь пожара на заводе в Нижегородской области составила 900 "квадратов"

Площадь пожара на заводе имени Свердлова в Нижегородской области составила 900 "квадратов"

© РИА Новости / Илья ПиталевПроверка пожарного гидранта
Проверка пожарного гидранта - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Площадь пожара на заводе имени Свердлова в Нижегородской области составляет 900 квадратных метров, сообщили в МЧС России.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло на заводе в нижегородском Дзержинске. Пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на данные регионального минздрава сообщала о двух пострадавших.
"Площадь пожара на ФКП Завод имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области составляет 900 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.
Уточняется, что в всего в тушении пожара задействованы 60 человек и 15 единиц техники.
Жена погибшего шахтера рассказала о пожаре за 10 дней до ЧП - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 09:32В России
"Все это знали". Вдова погибшего рассказала о пожаре на шахте в Кузбассе
 
ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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