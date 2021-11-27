https://ria.ru/20211127/pogoda-1761005225.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 27.11.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T09:25
2021-11-27T09:25
2021-11-27T09:25
общество
москва
центр "фобос"
михаил леус
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять тёплый сектор циклона, центр которого окажется над Белоруссией. Погода облачная, пройдут небольшие дожди, местами - с мокрым снегом. Днём в Москве от плюс 2 до плюс 4 градусов, по области - от 0 до 4 градусов тепла. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет падать и к вечеру барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, что заметно ниже нормы", - рассказал Леус.
https://ria.ru/20211122/kholod-1760100149.html
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общество, москва, центр "фобос", михаил леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидают облачную погоду с небольшими осадками