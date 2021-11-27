https://ria.ru/20211127/pogoda-1760999121.html

Украине предсказали точное время вторжения России

Bloomberg назвал "подходящее" время для "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 27.11.2021

Украине предсказали точное время вторжения России

Погодные условия не позволят России начать предполагаемое "вторжение" на территорию Украины в ближайшее время, заявил в беседе с Bloomberg военный обозреватель... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T03:36

2021-11-27T03:36

2021-11-27T03:36

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Погодные условия не позволят России начать предполагаемое "вторжение" на территорию Украины в ближайшее время, заявил в беседе с Bloomberg военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.Приводя мнение эксперта, издание утверждает, что "военная операция" начнется не раньше января.По его мнению, для "атаки" российским военным потребуется передвигаться быстро, чтобы обойти с фланга украинские подразделения в Донбассе и успеть закрепиться на занятых позициях.Фельгенгауэр также считает, что за это время Москва якобы рассчитывает "увеличить размер военного контингента"."Вторжение" РоссииРанее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия готовится к "нападению" на страну. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва планирует "вторжение" на территорию соседнего государства с трех направлений.Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, назвал эти заявления алармистскими. Глава МИД Сергей Лавров пояснил, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а президент Украины Владимир Зеленский может пойти на провокации.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке "вторжения" России на Украину заставляют задуматься о возможных провокациях. По его словам, эта истерика нагнетается Западом искусственно.Причем представитель Кремля напомнил, что лучшая гарантия безопасности с ситуацией на юго-востоке Украины — это соблюдение Минских соглашений. Отсутствие прогресса в этом деле, наоборот, приводит к тому, что в этой стране и в Европе в целом повышается уровень напряженности.

https://ria.ru/20211124/lozh-1760450176.html

https://ria.ru/20211124/klimkin-1760447218.html

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в мире, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, сергей лавров, россия, павел фельгенгауэр