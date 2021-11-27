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Украине предсказали точное время вторжения России
Bloomberg назвал "подходящее" время для "вторжения" России на Украину - РИА Новости, 27.11.2021
Украине предсказали точное время вторжения России
Погодные условия не позволят России начать предполагаемое "вторжение" на территорию Украины в ближайшее время, заявил в беседе с Bloomberg военный обозреватель... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T03:36
2021-11-27T03:36
в мире
украина
москва
владимир путин
дмитрий песков
владимир зеленский
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Погодные условия не позволят России начать предполагаемое "вторжение" на территорию Украины в ближайшее время, заявил в беседе с Bloomberg военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.Приводя мнение эксперта, издание утверждает, что "военная операция" начнется не раньше января.По его мнению, для "атаки" российским военным потребуется передвигаться быстро, чтобы обойти с фланга украинские подразделения в Донбассе и успеть закрепиться на занятых позициях.Фельгенгауэр также считает, что за это время Москва якобы рассчитывает "увеличить размер военного контингента"."Вторжение" РоссииРанее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия готовится к "нападению" на страну. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва планирует "вторжение" на территорию соседнего государства с трех направлений.Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, назвал эти заявления алармистскими. Глава МИД Сергей Лавров пояснил, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а президент Украины Владимир Зеленский может пойти на провокации.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке "вторжения" России на Украину заставляют задуматься о возможных провокациях. По его словам, эта истерика нагнетается Западом искусственно.Причем представитель Кремля напомнил, что лучшая гарантия безопасности с ситуацией на юго-востоке Украины — это соблюдение Минских соглашений. Отсутствие прогресса в этом деле, наоборот, приводит к тому, что в этой стране и в Европе в целом повышается уровень напряженности.
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в мире, украина, москва, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, сергей лавров, россия, павел фельгенгауэр
03:36 27.11.2021
 
Bloomberg назвал "подходящее" время для "вторжения" России на Украину

Bloomberg: плохая погода задержит предполагаемое "вторжение" России на Украину до января

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на БТР
Украинские военнослужащие на БТР - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Погодные условия не позволят России начать предполагаемое "вторжение" на территорию Украины в ближайшее время, заявил в беседе с Bloomberg военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
Приводя мнение эксперта, издание утверждает, что "военная операция" начнется не раньше января.

"В это время года у нас — как мы это называем "распутица", то есть грязь", — пояснил Фельгенгауэр.

По его мнению, для "атаки" российским военным потребуется передвигаться быстро, чтобы обойти с фланга украинские подразделения в Донбассе и успеть закрепиться на занятых позициях.

"Для этого придется перемещать танки и другую технику по бездорожью, и поскольку это чернозем, сейчас это представляется невозможным. Когда ударят морозы, можно будет передвигаться в любом направлении", — высказался эксперт.

Фельгенгауэр также считает, что за это время Москва якобы рассчитывает "увеличить размер военного контингента".
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"Вторжение" России

Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия готовится к "нападению" на страну. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва планирует "вторжение" на территорию соседнего государства с трех направлений.
Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, назвал эти заявления алармистскими. Глава МИД Сергей Лавров пояснил, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а президент Украины Владимир Зеленский может пойти на провокации.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, массовые заявления и публикации в западных странах о подготовке "вторжения" России на Украину заставляют задуматься о возможных провокациях. По его словам, эта истерика нагнетается Западом искусственно.
Причем представитель Кремля напомнил, что лучшая гарантия безопасности с ситуацией на юго-востоке Украины — это соблюдение Минских соглашений. Отсутствие прогресса в этом деле, наоборот, приводит к тому, что в этой стране и в Европе в целом повышается уровень напряженности.
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В миреУкраинаМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссияПавел Фельгенгауэр
 
 
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