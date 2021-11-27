https://ria.ru/20211127/poezdka-1761035723.html

Поездку опергруппы МЧС на место взрывов на заводе в Дзержинске отменили

Поездку опергруппы МЧС на место взрывов на заводе в Дзержинске отменили - РИА Новости, 27.11.2021

Поездку опергруппы МЧС на место взрывов на заводе в Дзержинске отменили

Поездка опергруппы МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном в нижегородский Дзержинск отменена из-за улучшения оперативной обстановки на месте ЧП на... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T14:53

2021-11-27T14:53

2021-11-27T15:05

происшествия

нижегородская область

дзержинский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Поездка опергруппы МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном в нижегородский Дзержинск отменена из-за улучшения оперативной обстановки на месте ЧП на заводе, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что 27 ноября в 09.52 мск в Нижегородской области на ФКП Завод имени Я.М. Свердлова, по предварительной информации, сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. По информации регионального минздрава, пострадали два человека Позднее хлопки на территории завода прекратились, открытое горение было ликвидировано. Опергруппа МЧС России во главе с врио министра Чуприяном, который находился в Кемеровской области в связи с произошедшей в четверг трагедией на шахте "Листвяжная", где погибли 51 человек, направлялась к месту ЧП в Нижегородской области."В связи с улучшением оперативной обстановки на месте происшествия в г. Дзержинск Нижегородской области, работа оперативной группы центрального аппарата МЧС России не потребуется, поездка отменена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211127/vzryv-1761015004.html

нижегородская область

дзержинский

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происшествия, нижегородская область, дзержинский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян