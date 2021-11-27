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В Гюмри поезд сбил насмерть женщину
В Гюмри поезд сбил насмерть женщину - РИА Новости, 27.11.2021
В Гюмри поезд сбил насмерть женщину
Электропоезд, следующий маршрутом Гюмри-Ереван, сбил насмерть женщину при выходе со станции Гюмри, сообщили в субботу в пресс-службе ЗАО "Южно-Кавказская... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T19:39
2021-11-27T19:39
армения
гюмри
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ЕРЕВАН, 27 ноя - РИА Новости. Электропоезд, следующий маршрутом Гюмри-Ереван, сбил насмерть женщину при выходе со станции Гюмри, сообщили в субботу в пресс-службе ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД).Отмечается, что инцидент произошел в 17.10 мск 27 ноября в гюмрийском районе, известном как "Строймаш"."Машинист электропоезда ЭП2Д в сумерках разглядел препятствие на путях и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось по причине длинного тормозного пути. Скорость электропоезда - под 100 км/ч. На месте происшествия было обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что электропоезд ЭП2Д оборудован системой "черного ящика", что поможет следствию выявить полную картину происшедшего. "По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности нахождения вблизи железнодорожной инфраструктуры", - заявили в пресс-службе.Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на десять лет. За период с 2008 года в эту инфраструктуру страны было инвестировано более 300 миллионов долларов.
https://ria.ru/20211031/podrostok-1757106106.html
https://ria.ru/20211105/frantsiya-1757790696.html
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армения, гюмри
19:39 27.11.2021
 
В Гюмри поезд сбил насмерть женщину

Электропоезд, следующий маршрутом Гюмри — Ереван, сбил насмерть женщину

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи в Армении
Автомобили скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 27 ноя - РИА Новости. Электропоезд, следующий маршрутом Гюмри-Ереван, сбил насмерть женщину при выходе со станции Гюмри, сообщили в субботу в пресс-службе ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД).
Отмечается, что инцидент произошел в 17.10 мск 27 ноября в гюмрийском районе, известном как "Строймаш".
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"Машинист электропоезда ЭП2Д в сумерках разглядел препятствие на путях и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось по причине длинного тормозного пути. Скорость электропоезда - под 100 км/ч. На месте происшествия было обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что электропоезд ЭП2Д оборудован системой "черного ящика", что поможет следствию выявить полную картину происшедшего. "По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности нахождения вблизи железнодорожной инфраструктуры", - заявили в пресс-службе.
Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на десять лет. За период с 2008 года в эту инфраструктуру страны было инвестировано более 300 миллионов долларов.

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