https://ria.ru/20211127/poezd-1761061717.html

В Гюмри поезд сбил насмерть женщину

В Гюмри поезд сбил насмерть женщину - РИА Новости, 27.11.2021

В Гюмри поезд сбил насмерть женщину

Электропоезд, следующий маршрутом Гюмри-Ереван, сбил насмерть женщину при выходе со станции Гюмри, сообщили в субботу в пресс-службе ЗАО "Южно-Кавказская... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T19:39

2021-11-27T19:39

2021-11-27T19:39

армения

гюмри

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ЕРЕВАН, 27 ноя - РИА Новости. Электропоезд, следующий маршрутом Гюмри-Ереван, сбил насмерть женщину при выходе со станции Гюмри, сообщили в субботу в пресс-службе ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД).Отмечается, что инцидент произошел в 17.10 мск 27 ноября в гюмрийском районе, известном как "Строймаш"."Машинист электропоезда ЭП2Д в сумерках разглядел препятствие на путях и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось по причине длинного тормозного пути. Скорость электропоезда - под 100 км/ч. На месте происшествия было обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что электропоезд ЭП2Д оборудован системой "черного ящика", что поможет следствию выявить полную картину происшедшего. "По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности нахождения вблизи железнодорожной инфраструктуры", - заявили в пресс-службе.Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на десять лет. За период с 2008 года в эту инфраструктуру страны было инвестировано более 300 миллионов долларов.

https://ria.ru/20211031/podrostok-1757106106.html

https://ria.ru/20211105/frantsiya-1757790696.html

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гюмри

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, гюмри