https://ria.ru/20211127/peskov-1761038583.html

Песков поздравил КВН с 60-летием

Песков поздравил КВН с 60-летием - РИА Новости, 27.11.2021

Песков поздравил КВН с 60-летием

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил "Клуб веселых и находчивых" с 60-летием. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T15:35

2021-11-27T15:35

2021-11-27T15:35

общество

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил "Клуб веселых и находчивых" с 60-летием."С праздником вас, с 60-летием. Александр Васильевич (Масляков), спасибо вам за КВН, вы его сберегли. Все эти 60 лет вы его пестуете, и слава богу, слава вам. Ребята, спасибо вам, вы делаете этот КВН", - сказал Песков, который был членом жюри юбилейного выпуска, в эфире Первого канала.Праздничный концерт, посвященный 60-летию КВН, прошел 23 ноября в Crocus City Hall в Москве.

https://ria.ru/20211127/pesnya-1761028638.html

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общество, москва, дмитрий песков, квн, россия