https://ria.ru/20211127/peskov-1761038583.html
Песков поздравил КВН с 60-летием
Песков поздравил КВН с 60-летием - РИА Новости, 27.11.2021
Песков поздравил КВН с 60-летием
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил "Клуб веселых и находчивых" с 60-летием. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T15:35
2021-11-27T15:35
2021-11-27T15:35
общество
москва
дмитрий песков
квн
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:183:2899:1814_1920x0_80_0_0_bfbf1ef0219a81f00a808b95737eed48.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил "Клуб веселых и находчивых" с 60-летием."С праздником вас, с 60-летием. Александр Васильевич (Масляков), спасибо вам за КВН, вы его сберегли. Все эти 60 лет вы его пестуете, и слава богу, слава вам. Ребята, спасибо вам, вы делаете этот КВН", - сказал Песков, который был членом жюри юбилейного выпуска, в эфире Первого канала.Праздничный концерт, посвященный 60-летию КВН, прошел 23 ноября в Crocus City Hall в Москве.
https://ria.ru/20211127/pesnya-1761028638.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616415_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_85b822f87e680a40d54f56fae8acbb4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, дмитрий песков, квн, россия
Песков поздравил КВН с 60-летием
Пресс-секретарь президента Песков поздравил "Клуб веселых и находчивых" с 60-летием