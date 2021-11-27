https://ria.ru/20211127/peremeny-1761074866.html

Антонов рассказал о позитивных переменах в отношениях с США

Антонов рассказал о позитивных переменах в отношениях с США - РИА Новости, 27.11.2021

Антонов рассказал о позитивных переменах в отношениях с США

Позитив в российско-американских отношениях есть, контакты между официальными лицами РФ и США становятся регулярными, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T21:43

2021-11-27T21:43

2021-11-27T21:43

сша

анатолий антонов

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Позитив в российско-американских отношениях есть, контакты между официальными лицами РФ и США становятся регулярными, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."Позитив некоторый, конечно же, есть, позитив контактов", - сказал посол в ходе программы "Соловьев Live" на YouTube. Он добавил, что "эти контакты становятся регулярными".

https://ria.ru/20211127/peregovory-1761071724.html

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2021

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сша, анатолий антонов, россия