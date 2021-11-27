https://ria.ru/20211127/peregovory-1761071724.html

Антонов рассказал о переговорах с США по кибербезопасности

Антонов рассказал о переговорах с США по кибербезопасности - РИА Новости, 27.11.2021

Антонов рассказал о переговорах с США по кибербезопасности

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, комментируя переговоры с США по кибербезопасности, что появились первые позитивные сигналы. РИА Новости, 27.11.2021

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, комментируя переговоры с США по кибербезопасности, что появились первые позитивные сигналы."У нас прошли четыре раунда консультаций по кибербезопасности",- сказал посол в ходе программы "СоловьевLive" на YouTube. Он добавил, что "появились первые ростки позитивного результата на этом направлении..".

https://ria.ru/20211120/peremeny-1759961803.html

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сша, анатолий антонов, кибербезопасность, россия, в мире