https://ria.ru/20211127/peregovory-1761071724.html
Антонов рассказал о переговорах с США по кибербезопасности
Антонов рассказал о переговорах с США по кибербезопасности - РИА Новости, 27.11.2021
Антонов рассказал о переговорах с США по кибербезопасности
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, комментируя переговоры с США по кибербезопасности, что появились первые позитивные сигналы. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T21:17
2021-11-27T21:17
2021-11-27T21:30
сша
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, комментируя переговоры с США по кибербезопасности, что появились первые позитивные сигналы."У нас прошли четыре раунда консультаций по кибербезопасности",- сказал посол в ходе программы "СоловьевLive" на YouTube. Он добавил, что "появились первые ростки позитивного результата на этом направлении..".
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сша, анатолий антонов, кибербезопасность, россия, в мире
21:17 27.11.2021 (обновлено: 21:30 27.11.2021)
Антонов рассказал о переговорах с США по кибербезопасности
Посол Антонов: в переговорах с США по кибербезопасности появились позитивные сигналы