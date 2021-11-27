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В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия

В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия - РИА Новости, 27.11.2021

В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в незаконном обороте оружия, сообщает региональное СУСК... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T02:03

2021-11-27T02:03

2021-11-27T02:03

происшествия

нальчик

республика ингушетия

россия

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НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в незаконном обороте оружия, сообщает региональное СУСК РФ.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под домашний арест.По информации регионального МВД, по поручению министра внутренних дел по Ингушетии по данному факту проводится служебная проверка. "В случае подтверждения вины данного сотрудника он будет уволен по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности согласно законодательству", - подчеркивает министерство.

https://ria.ru/20211119/vzyatka-1759914136.html

нальчик

республика ингушетия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нальчик, республика ингушетия, россия