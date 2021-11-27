В Ингушетии полицейского заподозрили в незаконном обороте оружия
В Ингушетии завели дело против полицейского, подозреваемого в незаконном обороте оружия
НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в незаконном обороте оружия, сообщает региональное СУСК РФ.
"По данным следствия, 44-летний офицер МВД России по Ингушетии приобрел у неустановленного лица самодельное огнестрельное оружие, изготовленное на базе пистолета конструкции Макарова, которое, согласно заключению специалиста, является пригодным для производства выстрелов, а также пять патронов калибра 9 миллиметров", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под домашний арест.
По информации регионального МВД, по поручению министра внутренних дел по Ингушетии по данному факту проводится служебная проверка. "В случае подтверждения вины данного сотрудника он будет уволен по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности согласно законодательству", - подчеркивает министерство.
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