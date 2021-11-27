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На шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательную операцию
На шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательную операцию - РИА Новости, 27.11.2021
На шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательную операцию
Возобновлена поисково-спасательная операция на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, первое отделение пошло в шахту, рассказал глава региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:38
2021-11-27T11:38
2021-11-27T16:40
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Возобновлена поисково-спасательная операция на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, первое отделение пошло в шахту, рассказал глава региона Сергей Цивилев."Вы помните, что мы в 16.10 приостановили поисково-спасательные операции в первый день. Пока мы здесь с вами находимся, ровно 20 минут назад, мы возобновили поисково-спасательные операции. Первое отделение пошло в шахту",- сказал Цивилев.Как отметил глава региона, сейчас главная задача - не потерять ни одного человека."Мы должны всех поднять, но больше права потерять ни одного человека мы не имеем", - сказал он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки
Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать. В результате трагедии погиб 51 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
2021-11-27T11:38
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PT2M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, видео
11:38 27.11.2021 (обновлено: 16:40 27.11.2021)
На шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательную операцию
На шахте "Листвяжная" в кемеровской области возобновили поисково-спасательную операцию