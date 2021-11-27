https://ria.ru/20211127/operatsiya-1761016603.html

На шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательную операцию

На шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательную операцию - РИА Новости, 27.11.2021

На шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательную операцию

Возобновлена поисково-спасательная операция на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, первое отделение пошло в шахту, рассказал глава региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:38

2021-11-27T11:38

2021-11-27T16:40

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

сергей цивилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761004649_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_b3c61bea2c0a011dce541e5fa9125af9.jpg

КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Возобновлена поисково-спасательная операция на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, первое отделение пошло в шахту, рассказал глава региона Сергей Цивилев."Вы помните, что мы в 16.10 приостановили поисково-спасательные операции в первый день. Пока мы здесь с вами находимся, ровно 20 минут назад, мы возобновили поисково-спасательные операции. Первое отделение пошло в шахту",- сказал Цивилев.Как отметил глава региона, сейчас главная задача - не потерять ни одного человека."Мы должны всех поднять, но больше права потерять ни одного человека мы не имеем", - сказал он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать. В результате трагедии погиб 51 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. 2021-11-27T11:38 true PT2M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, сергей цивилев, видео