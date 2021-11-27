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Тела погибших на шахте "Листвяжная" начнут отдавать в понедельник
Тела погибших на шахте "Листвяжная" начнут отдавать в понедельник - РИА Новости, 27.11.2021
Тела погибших на шахте "Листвяжная" начнут отдавать в понедельник
Опознаны пять из шести поднятых тел погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, в понедельник тела начнут выдавать родственникам, рассказал... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T13:19
2021-11-27T14:11
общество
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
происшествия
кемеровская область
белово
сергей цивилев
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Опознаны пять из шести поднятых тел погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, в понедельник тела начнут выдавать родственникам, рассказал журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Он пояснил, что подняты три тела горноспасателей и три тела шахтеров."Тела спасателей опознаны, третье тело шахтера пока не опознано, потому что требует проведения экспертизы. У нас есть пять (опознанных - ред.) тел, мы должны заниматься организацией похорон. Совместно с родственниками... Всю организацию похорон берем на себя", - сказал Цивилев.Он отметил, что некоторые родственники из других городов. Со всеми согласовывается - где бы они хотели захоронить погибших, когда нужно организовать поминки.Он подчеркнул что во вторник встретится с родственниками каждого погибшего, чтобы лично выслушать просьбы и пожелания по оказанию помощи.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
https://ria.ru/20211127/tsivilev-1761030805.html
https://ria.ru/20211127/postradavshie-1761028129.html
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общество, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев
13:19 27.11.2021 (обновлено: 14:11 27.11.2021)
 
Тела погибших на шахте "Листвяжная" начнут отдавать в понедельник

Тела погибших на шахте "Листвяжная" начнут отдавать родственникам в понедельник

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Сотрудник МЧС РФ на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Опознаны пять из шести поднятых тел погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, в понедельник тела начнут выдавать родственникам, рассказал журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Он пояснил, что подняты три тела горноспасателей и три тела шахтеров.
Автомобили МЧС РФ у шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
14:00
Цивилев пообещал сделать все, чтобы поднять тела погибших на "Листвяжной"
"Тела спасателей опознаны, третье тело шахтера пока не опознано, потому что требует проведения экспертизы. У нас есть пять (опознанных - ред.) тел, мы должны заниматься организацией похорон. Совместно с родственниками... Всю организацию похорон берем на себя", - сказал Цивилев.
Он отметил, что некоторые родственники из других городов. Со всеми согласовывается - где бы они хотели захоронить погибших, когда нужно организовать поминки.
"Тела в понедельник будут выдаваться. Поэтому точная дата захоронения будет зависит от родственников", - отметил глава Кузбасса.
Он подчеркнул что во вторник встретится с родственниками каждого погибшего, чтобы лично выслушать просьбы и пожелания по оказанию помощи.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
13:52
Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" выросло до 60
 
ОбществоАвария на шахте "Листвяжная" в КузбассеПроисшествияКемеровская областьБеловоСергей Цивилев
 
 
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