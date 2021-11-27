https://ria.ru/20211127/obschestvo-1761026138.html

Тела погибших на шахте "Листвяжная" начнут отдавать в понедельник

Тела погибших на шахте "Листвяжная" начнут отдавать в понедельник - РИА Новости, 27.11.2021

Тела погибших на шахте "Листвяжная" начнут отдавать в понедельник

Опознаны пять из шести поднятых тел погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, в понедельник тела начнут выдавать родственникам, рассказал... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T13:19

2021-11-27T13:19

2021-11-27T14:11

общество

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

белово

сергей цивилев

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Опознаны пять из шести поднятых тел погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, в понедельник тела начнут выдавать родственникам, рассказал журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.Он пояснил, что подняты три тела горноспасателей и три тела шахтеров."Тела спасателей опознаны, третье тело шахтера пока не опознано, потому что требует проведения экспертизы. У нас есть пять (опознанных - ред.) тел, мы должны заниматься организацией похорон. Совместно с родственниками... Всю организацию похорон берем на себя", - сказал Цивилев.Он отметил, что некоторые родственники из других городов. Со всеми согласовывается - где бы они хотели захоронить погибших, когда нужно организовать поминки.Он подчеркнул что во вторник встретится с родственниками каждого погибшего, чтобы лично выслушать просьбы и пожелания по оказанию помощи.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

https://ria.ru/20211127/tsivilev-1761030805.html

https://ria.ru/20211127/postradavshie-1761028129.html

кемеровская область

белово

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общество, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев