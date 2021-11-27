13:19 27.11.2021 (обновлено: 14:11 27.11.2021)
Тела погибших на шахте "Листвяжная" начнут отдавать в понедельник
Тела погибших на шахте "Листвяжная" начнут отдавать родственникам в понедельник
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Опознаны пять из шести поднятых тел погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, в понедельник тела начнут выдавать родственникам, рассказал журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Он пояснил, что подняты три тела горноспасателей и три тела шахтеров.
"Тела спасателей опознаны, третье тело шахтера пока не опознано, потому что требует проведения экспертизы. У нас есть пять (опознанных - ред.) тел, мы должны заниматься организацией похорон. Совместно с родственниками... Всю организацию похорон берем на себя", - сказал Цивилев.
Он отметил, что некоторые родственники из других городов. Со всеми согласовывается - где бы они хотели захоронить погибших, когда нужно организовать поминки.
"Тела в понедельник будут выдаваться. Поэтому точная дата захоронения будет зависит от родственников", - отметил глава Кузбасса.
Он подчеркнул что во вторник встретится с родственниками каждого погибшего, чтобы лично выслушать просьбы и пожелания по оказанию помощи.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.