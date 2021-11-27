https://ria.ru/20211127/oborona-1761083688.html

Посол в США предостерег от попыток проверить оборону России на прочность

Посол в США предостерег от попыток проверить оборону России на прочность - РИА Новости, 27.11.2021

Посол в США предостерег от попыток проверить оборону России на прочность

Проверять прочность российской обороны - это очень опасно, Россия не испугается потенциала НАТО и ответит, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T21:53

2021-11-27T21:53

2021-11-27T21:53

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Проверять прочность российской обороны - это очень опасно, Россия не испугается потенциала НАТО и ответит, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловье Live".Глава российского диппредставительства в Вашингтоне подчеркнул, что подобная позиция - "это очень опасное заблуждение".

https://ria.ru/20211127/ulyanov-1761049848.html

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в мире, украина, сша, вашингтон (город), анатолий антонов, нато, россия