https://ria.ru/20211127/oborona-1761083688.html
Посол в США предостерег от попыток проверить оборону России на прочность
Посол в США предостерег от попыток проверить оборону России на прочность - РИА Новости, 27.11.2021
Посол в США предостерег от попыток проверить оборону России на прочность
Проверять прочность российской обороны - это очень опасно, Россия не испугается потенциала НАТО и ответит, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T21:53
2021-11-27T21:53
2021-11-27T21:53
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Проверять прочность российской обороны - это очень опасно, Россия не испугается потенциала НАТО и ответит, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловье Live".Глава российского диппредставительства в Вашингтоне подчеркнул, что подобная позиция - "это очень опасное заблуждение".
https://ria.ru/20211127/ulyanov-1761049848.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), анатолий антонов, нато, россия
Посол в США предостерег от попыток проверить оборону России на прочность
Посол в США Антонов предостерег от попыток проверить оборону России на прочность