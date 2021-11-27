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Посол в США предостерег от попыток проверить оборону России на прочность
Посол в США предостерег от попыток проверить оборону России на прочность - РИА Новости, 27.11.2021
Посол в США предостерег от попыток проверить оборону России на прочность
Проверять прочность российской обороны - это очень опасно, Россия не испугается потенциала НАТО и ответит, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T21:53
2021-11-27T21:53
в мире
украина
сша
вашингтон (город)
анатолий антонов
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Проверять прочность российской обороны - это очень опасно, Россия не испугается потенциала НАТО и ответит, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов."Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловье Live".Глава российского диппредставительства в Вашингтоне подчеркнул, что подобная позиция - "это очень опасное заблуждение".
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в мире, украина, сша, вашингтон (город), анатолий антонов, нато, россия
21:53 27.11.2021
 
Посол в США предостерег от попыток проверить оборону России на прочность

Посол в США Антонов предостерег от попыток проверить оборону России на прочность

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве
Посол РФ в США Анатолий Антонов во время брифинга в Государственной Думе РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Проверять прочность российской обороны - это очень опасно, Россия не испугается потенциала НАТО и ответит, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Высказываются такие предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которая попытается проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала", - сказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловье Live".
Глава российского диппредставительства в Вашингтоне подчеркнул, что подобная позиция - "это очень опасное заблуждение".
Михаил Ульянов во время совместного брифинга МИД России, Минобороны России и Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
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