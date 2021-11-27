https://ria.ru/20211127/moskva-1761021814.html

В Москве в рамках проекта "Наше дерево" высадили около 16 тысяч растений

В Москве в рамках проекта "Наше дерево" высадили около 16 тысяч растений - РИА Новости, 27.11.2021

В Москве в рамках проекта "Наше дерево" высадили около 16 тысяч растений

Около 16 тысяч деревьев высадили в столичных парках в рамках проекта "Наше дерево" за три года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T09:04

2021-11-27T09:04

2021-11-27T12:32

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Около 16 тысяч деревьев высадили в столичных парках в рамках проекта "Наше дерево" за три года, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."За прошедшие годы этот проект стал одним из самых популярных в столице, благодаря его реализации каждая московская семья получила возможность сделать уникальный подарок своему ребенку - собственное именное дерево", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что с каждым годом число заявок и, соответственно, высаженных деревьев увеличивается. Если в 2019 году было высажено 2376 деревьев, то уже в 2020 году - 5044, в 2021 году - 8467 деревьев на территории 27 парков."В рамках проекта высаживаются 10-15-летние саженцы лиственных и хвойных деревьев, в том числе липа мелколистная, сосна обыкновенная, дуб черешчатый, яблоня домашняя, рябина обыкновенная, клен остролистный, груша плодовая, ива белая, ель обыкновенная. Если дерево пострадает в течение трех лет с момента высадки, его заменят в ближайший рекомендованный период", - пояснил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в рамках проекта "Наше дерево" семьи москвичей, в которых дети родились начиная с 1 января 2019 года, могут высадить в честь этого события дерево. Подать заявку необходимо в течение трех лет с даты рождения на портале mos.ru, выбрав на интерактивной карте парк, участок и породу дерева.

https://realty.ria.ru/20211026/derevo-1756257661.html

https://ria.ru/20210928/aktsiya-1752366921.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы