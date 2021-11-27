Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211127/moshennichestvo-1760998729.html
Законопослушных налогоплательщиков в России ждет неприятный сюрприз
Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов - РИА Новости, 27.11.2021
Законопослушных налогоплательщиков в России ждет неприятный сюрприз
Мошенники, в преддверии 1 декабря, окончания срока оплаты имущественных налогов, активизировали рассылку россиянам вредоносных писем с уведомлениями о... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T03:09
2021-11-27T03:11
происшествия
общество
технологии
москва
налоги
мошенничество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мошенники, в преддверии 1 декабря, окончания срока оплаты имущественных налогов, активизировали рассылку россиянам вредоносных писем с уведомлениями о необходимости провести платеж, сообщили РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин отметил, что фишинговые письма и ссылки — одни из самых популярных разновидностей атак."В текстах таких писем мошенники пытаются запугать жертву, используя всевозможные информационные поводы, одним из которых может стать и налоговое обязательство перед государством. Были случаи, когда мошенники имитировали сайт госоргана, вызывающего доверие, и размещали на нем онлайн-кассу, куда жертвы переводили свои деньги, полагая, что платят налоги", — рассказал он.В компании BI.ZONE напомнили о том, что совершать платежи с целью уплаты налогов необходимо исключительно на сайтах государственных органов, таких как nalog.ru, или через личный кабинет портала "Госуслуги".
https://ria.ru/20211124/finansy-1760534994.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, общество, технологии, москва, налоги, мошенничество, россия
03:09 27.11.2021 (обновлено: 03:11 27.11.2021)
 
Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов

Эксперты BI.ZONE обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов россиянами

© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мошенники, в преддверии 1 декабря, окончания срока оплаты имущественных налогов, активизировали рассылку россиянам вредоносных писем с уведомлениями о необходимости провести платеж, сообщили РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

"Компания обнаружила мошенническую рассылку в виде фейковых налоговых уведомлений от имени одного из финансовых регуляторов. На электронную почту пользователей приходили письма без привязки к имени. Жертвам предлагалось успеть уплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени. В письме размещалась ссылка, которая вела на различные ресурсы с вредоносным содержанием", — говорится в сообщении.

Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин отметил, что фишинговые письма и ссылки — одни из самых популярных разновидностей атак.
"В текстах таких писем мошенники пытаются запугать жертву, используя всевозможные информационные поводы, одним из которых может стать и налоговое обязательство перед государством. Были случаи, когда мошенники имитировали сайт госоргана, вызывающего доверие, и размещали на нем онлайн-кассу, куда жертвы переводили свои деньги, полагая, что платят налоги", — рассказал он.
В компании BI.ZONE напомнили о том, что совершать платежи с целью уплаты налогов необходимо исключительно на сайтах государственных органов, таких как nalog.ru, или через личный кабинет портала "Госуслуги".
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 15:20
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических действиях от имени службы
 
ПроисшествияОбществоТехнологииМоскваНалогиМошенничествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия
02:23В США десятки человек разграбили магазин электроники
02:18ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
02:17Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
02:08Названы признаки дефицита железа после COVID-19
01:39Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
01:38Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
01:20Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
01:16Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад
01:13Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса
01:05Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
00:58Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
00:44В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
00:10У православных начинается Рождественский пост
00:02В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
00:01В России встречают "Праздник огней" - Хануку
23:58В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:49Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
23:41В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:20В Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития
Лента новостейМолния
Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружияВ США десятки человек разграбили магазин электроникиООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населенияСпециалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичковНазваны признаки дефицита железа после COVID-19Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о ЗеленскомЗахарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантовЧетвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в ЭрбильЭксперт рассказала, как распознать качественный шоколадИзраиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавирусаГлавврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правдуБлинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАРВ Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИУ православных начинается Рождественский постВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священникаВ России встречают "Праздник огней" - ХанукуВ Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЭксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штаммаВ Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития