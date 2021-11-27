https://ria.ru/20211127/moshennichestvo-1760998729.html
Законопослушных налогоплательщиков в России ждет неприятный сюрприз
Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов - РИА Новости, 27.11.2021
Законопослушных налогоплательщиков в России ждет неприятный сюрприз
Мошенники, в преддверии 1 декабря, окончания срока оплаты имущественных налогов, активизировали рассылку россиянам вредоносных писем с уведомлениями о... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T03:09
2021-11-27T03:09
2021-11-27T03:11
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мошенники, в преддверии 1 декабря, окончания срока оплаты имущественных налогов, активизировали рассылку россиянам вредоносных писем с уведомлениями о необходимости провести платеж, сообщили РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин отметил, что фишинговые письма и ссылки — одни из самых популярных разновидностей атак."В текстах таких писем мошенники пытаются запугать жертву, используя всевозможные информационные поводы, одним из которых может стать и налоговое обязательство перед государством. Были случаи, когда мошенники имитировали сайт госоргана, вызывающего доверие, и размещали на нем онлайн-кассу, куда жертвы переводили свои деньги, полагая, что платят налоги", — рассказал он.В компании BI.ZONE напомнили о том, что совершать платежи с целью уплаты налогов необходимо исключительно на сайтах государственных органов, таких как nalog.ru, или через личный кабинет портала "Госуслуги".
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РИА Новости
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происшествия, общество, технологии, москва, налоги, мошенничество, россия
03:09 27.11.2021 (обновлено: 03:11 27.11.2021)
Эксперты обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов
Эксперты BI.ZONE обнаружили мошенническую схему, связанную с уплатой налогов россиянами
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мошенники, в преддверии 1 декабря, окончания срока оплаты имущественных налогов, активизировали рассылку россиянам вредоносных писем с уведомлениями о необходимости провести платеж, сообщили РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.
"Компания обнаружила мошенническую рассылку в виде фейковых налоговых уведомлений от имени одного из финансовых регуляторов. На электронную почту пользователей приходили письма без привязки к имени. Жертвам предлагалось успеть уплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени. В письме размещалась ссылка, которая вела на различные ресурсы с вредоносным содержанием", — говорится в сообщении.
Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин отметил, что фишинговые письма и ссылки — одни из самых популярных разновидностей атак.
"В текстах таких писем мошенники пытаются запугать жертву, используя всевозможные информационные поводы, одним из которых может стать и налоговое обязательство перед государством. Были случаи, когда мошенники имитировали сайт госоргана, вызывающего доверие, и размещали на нем онлайн-кассу, куда жертвы переводили свои деньги, полагая, что платят налоги", — рассказал он.
В компании BI.ZONE напомнили о том, что совершать платежи с целью уплаты налогов необходимо исключительно на сайтах государственных органов, таких как nalog.ru, или через личный кабинет портала "Госуслуги
".