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У пункта пропуска к шахте "Листвяжная" организовали мемориал
У пункта пропуска к шахте "Листвяжная" организовали мемориал - РИА Новости, 27.11.2021
У пункта пропуска к шахте "Листвяжная" организовали мемориал
Два стола вынесли у КПП-1 на предприятии СДС у шахты "Листвяжная", где погиб 51 человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T14:42
2021-11-27T14:42
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Два стола вынесли у КПП-1 на предприятии СДС у шахты "Листвяжная", где погиб 51 человек, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники СДС вынесли два стола у входа и поставили на них две лампады и пару букетов гвоздик. Так как в Кузбассе уже вечер, около входа стоят только журналисты и охрана предприятия.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным федерального Минздрава, в больницах находятся 60 пострадавших, 12 лечатся амбулаторно. В регионе объявлен траур.
кемеровская область
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РИА Новости
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353
60
Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки
Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать. В результате трагедии погиб 51 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
14:42 27.11.2021
 
У пункта пропуска к шахте "Листвяжная" организовали мемориал

У пункта пропуска к шахте "Листвяжная" в Кузбассе организовали мемориал

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Два стола вынесли у КПП-1 на предприятии СДС у шахты "Листвяжная", где погиб 51 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники СДС вынесли два стола у входа и поставили на них две лампады и пару букетов гвоздик. Так как в Кузбассе уже вечер, около входа стоят только журналисты и охрана предприятия.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным федерального Минздрава, в больницах находятся 60 пострадавших, 12 лечатся амбулаторно. В регионе объявлен траур.
 
ПроисшествияКемеровская областьАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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