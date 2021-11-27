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У пункта пропуска к шахте "Листвяжная" организовали мемориал

У пункта пропуска к шахте "Листвяжная" организовали мемориал - РИА Новости, 27.11.2021

У пункта пропуска к шахте "Листвяжная" организовали мемориал

Два стола вынесли у КПП-1 на предприятии СДС у шахты "Листвяжная", где погиб 51 человек, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T14:42

2021-11-27T14:42

2021-11-27T14:42

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости, Светлана Задера. Два стола вынесли у КПП-1 на предприятии СДС у шахты "Листвяжная", где погиб 51 человек, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники СДС вынесли два стола у входа и поставили на них две лампады и пару букетов гвоздик. Так как в Кузбассе уже вечер, около входа стоят только журналисты и охрана предприятия.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным федерального Минздрава, в больницах находятся 60 пострадавших, 12 лечатся амбулаторно. В регионе объявлен траур.

кемеровская область

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2021

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Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать. В результате трагедии погиб 51 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. 2021-11-27T14:42 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе