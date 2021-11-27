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В ДТП на юге Молдавии погибли шесть человек

В ДТП на юге Молдавии погибли шесть человек - РИА Новости, 27.11.2021

В ДТП на юге Молдавии погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате ДТП в Штефан-Водском районе Молдавии из-за лобового столкновения грузовика и автомобиля марки "Chrysler", сообщает полиция... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T12:34

2021-11-27T12:34

2021-11-27T12:34

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КИШИНЕВ, 27 ноя — РИА Новости. Шесть человек погибли в результате ДТП в Штефан-Водском районе Молдавии из-за лобового столкновения грузовика и автомобиля марки "Chrysler", сообщает полиция Молдавии."Шесть человек погибли в результате серьезного ДТП на трассе R-30 возле села Попяска района Штефан-водэ. ДТП произошло около 7 утра (8.00 мск)", - сообщается в Telegram-канале полиции Молдавии.По предварительным данным, мужчина в возрасте 39 лет, управлявший грузовиком марки "MAN", вышел на встречную полосу, чтобы обогнать трактор, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем марки "Chrysler". В результате, водитель легкового автомобиля и пять его пассажиров погибли до приезда скорой помощи. В полиции уточнили, что среди жертв не было несовершеннолетних.

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в мире, молдавия, авто