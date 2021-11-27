https://ria.ru/20211127/metro-1761048562.html

В РПЦ оценили возможность создания молельных комнат в метро

В РПЦ оценили возможность создания молельных комнат в метро - РИА Новости, 27.11.2021

В РПЦ оценили возможность создания молельных комнат в метро

Создание молельных комнат в метро для мусульман вряд ли возможно технически, выразил мнение председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T17:26

2021-11-27T17:26

2021-11-27T17:26

религия

московский метрополитен

москва

ильдар аляутдинов

русская православная церковь

митрополит волоколамский иларион

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150486/82/1504868293_0:1:4656:2620_1920x0_80_0_0_ac08ca0bee31d0618ab56377f494f1aa.jpg

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Создание молельных комнат в метро для мусульман вряд ли возможно технически, выразил мнение председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион (Алфеев).Ранее председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Москвы муфтий Ильдар Аляутдинов рассказал в интервью РИА Новости, что московские мусульмане открывают молельные комнаты в учреждениях: они уже появились в аэропортах, хосписах и некоторых медцентрах. Также, по его словам, в Духовном управлении предлагают открыть молельные комнаты в метро и торговых центрах, чтобы можно было совершать пятикратную обязательную молитву, не смущая остальных граждан.Отвечая на вопрос ведущей в передаче “Церковь и мир” на телеканале “Россия 24” о молельных комнатах в метро, митрополит подчеркнул, что в России все религиозные конфессии имеют право на свободное выражение своей веры. У каждой религии свои правила, они заслуживают уважения. Если будут создать создаваться какие-то молельные комнаты для мусульман, то, соответственно, должны создаваться молельные комнаты для христиан и представителей других религиозных традиций, потому что у них тоже есть свои религиозные нужды.“Другой вопрос, где будут ставиться эти помещения, потому что мы все хорошо знаем метрополитен, на станциях толпятся пассажиры, если на каждой станции метро надо будет устраивать молельные комнаты, то как они будут располагаться? Тогда, наверное, надо перепроектировать все станции метро. Не знаю, готов ли метрополитен к такого рода преобразованиям”, - сказал митрополит в передаче “Церковь и мир” на телеканале “Россия 24”.Он отметил, что во многих аэропортах мира существуют молельное комнаты для представителей разных конфессий.В пресс-службе департамента транспорта Москвы ранее заявили, что в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для "проведения религиозных обрядов любых верований", поэтому "выделение помещений и мест для религиозных действий невозможно". А в Русской православной церкви отметили, что вопрос открытия молельных комнат в учреждениях сначала надо рассмотреть на Межрелигиозном совете России, а затем уже обсуждать публично.

https://ria.ru/20211119/musulmane-1759757148.html

https://ria.ru/20211110/mecheti-1758370166.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский метрополитен, москва, ильдар аляутдинов, русская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, россия