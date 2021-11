https://ria.ru/20211127/kris-1761012484.html

Писатель Уитакер рассказал, как писал роман "Мы начинаем в конце"

Писатель Уитакер рассказал, как писал роман "Мы начинаем в конце" - РИА Новости, 27.11.2021

Писатель Уитакер рассказал, как писал роман "Мы начинаем в конце"

Процесс написания романа "Мы начинаем в конце" был непростым, потребовалось почти 20 лет, чтобы полностью закончить рукопись, рассказал в интервью РИА Новости

2021-11-27

2021-11-27T11:03

2021-11-27T11:03

культура

в мире

крис уитакер (писатель)

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Процесс написания романа "Мы начинаем в конце" был непростым, потребовалось почти 20 лет, чтобы полностью закончить рукопись, рассказал в интервью РИА Новости британский писатель Крис Уитакер."Я писал этот роман почти двадцать лет, садясь за него в те времена, когда жизнь делала крутые повороты, рукопись стала для меня своего рода терапией. В этом смысле процесс создания книги был не из легких", - отметил он.Уитакер вспомнил, как он мог проснуться ночью, чтобы переписать одно предложение, или потратить несколько месяцев на обдумывание некоторых сцен в романе."Я потратил не меньше года, продумывая и переписывая диалог между главным героем и Дачесс, и почти месяц просидел над одной из заключительных глав", - рассказал писатель.Он признался, что не раз хотел бросить недописанное произведение, но теперь, когда он получил столько восторженных отзывов и наград, "очень рад, что преодолел сомнения и закончил текст".Крис Уитакер – британский писатель, автор романа "Мы начинаем в конце". Произведение получило награду "Золотой кинжал" и вошло в шорт-листы литературных премий Gold и Steel Dagger Awards, Theakston's Crime Novel of the Year в 2021 году. Многие британские периодические издания признали роман Уитакера "лучшим триллером 2020 года".

2021

Новости

в мире, крис уитакер (писатель)