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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211127/kris-1761012484.html
Писатель Уитакер рассказал, как писал роман "Мы начинаем в конце"
Писатель Уитакер рассказал, как писал роман "Мы начинаем в конце" - РИА Новости, 27.11.2021
Писатель Уитакер рассказал, как писал роман "Мы начинаем в конце"
Процесс написания романа "Мы начинаем в конце" был непростым, потребовалось почти 20 лет, чтобы полностью закончить рукопись, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:03
2021-11-27T11:03
культура
в мире
крис уитакер (писатель)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Процесс написания романа "Мы начинаем в конце" был непростым, потребовалось почти 20 лет, чтобы полностью закончить рукопись, рассказал в интервью РИА Новости британский писатель Крис Уитакер."Я писал этот роман почти двадцать лет, садясь за него в те времена, когда жизнь делала крутые повороты, рукопись стала для меня своего рода терапией. В этом смысле процесс создания книги был не из легких", - отметил он.Уитакер вспомнил, как он мог проснуться ночью, чтобы переписать одно предложение, или потратить несколько месяцев на обдумывание некоторых сцен в романе."Я потратил не меньше года, продумывая и переписывая диалог между главным героем и Дачесс, и почти месяц просидел над одной из заключительных глав", - рассказал писатель.Он признался, что не раз хотел бросить недописанное произведение, но теперь, когда он получил столько восторженных отзывов и наград, "очень рад, что преодолел сомнения и закончил текст".Крис Уитакер – британский писатель, автор романа "Мы начинаем в конце". Произведение получило награду "Золотой кинжал" и вошло в шорт-листы литературных премий Gold и Steel Dagger Awards, Theakston's Crime Novel of the Year в 2021 году. Многие британские периодические издания признали роман Уитакера "лучшим триллером 2020 года".
https://ria.ru/20210924/knigi-1751497887.html
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в мире, крис уитакер (писатель)
11:03 27.11.2021
 
Писатель Уитакер рассказал, как писал роман "Мы начинаем в конце"

Писатель Крис Уитакер рассказал, что писал роман "Мы начинаем в конце" 20 лет

© Depositphotos / AndreyPopovПисатель за работой
Писатель за работой - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Процесс написания романа "Мы начинаем в конце" был непростым, потребовалось почти 20 лет, чтобы полностью закончить рукопись, рассказал в интервью РИА Новости британский писатель Крис Уитакер.
"Я писал этот роман почти двадцать лет, садясь за него в те времена, когда жизнь делала крутые повороты, рукопись стала для меня своего рода терапией. В этом смысле процесс создания книги был не из легких", - отметил он.
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Уитакер вспомнил, как он мог проснуться ночью, чтобы переписать одно предложение, или потратить несколько месяцев на обдумывание некоторых сцен в романе.
"Я потратил не меньше года, продумывая и переписывая диалог между главным героем и Дачесс, и почти месяц просидел над одной из заключительных глав", - рассказал писатель.
Он признался, что не раз хотел бросить недописанное произведение, но теперь, когда он получил столько восторженных отзывов и наград, "очень рад, что преодолел сомнения и закончил текст".
Крис Уитакер – британский писатель, автор романа "Мы начинаем в конце". Произведение получило награду "Золотой кинжал" и вошло в шорт-листы литературных премий Gold и Steel Dagger Awards, Theakston's Crime Novel of the Year в 2021 году. Многие британские периодические издания признали роман Уитакера "лучшим триллером 2020 года".
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