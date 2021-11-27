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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761050452.html
Коронавирус грозит психическими расстройствами
Главврач "Кащенко" рассказал о влиянии коронавируса на психику - РИА Новости, 27.11.2021
Коронавирус грозит психическими расстройствами
Главный внештатный психиатр Москвы, главврач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева ("Кащенко". — Прим. ред.) Георгий Костюк заявил РБК о... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T17:42
2021-11-27T21:08
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
георгий костюк
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главный внештатный психиатр Москвы, главврач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева ("Кащенко". — Прим. ред.) Георгий Костюк заявил РБК о росте случаев тревожно-депрессивных расстройств на фоне эпидемии коронавируса.Врач рассказал, что существуют серьезные психические заболевания, которые сопровождают человека всю жизнь, а также временные расстройства, вызванные стрессами и различными обстоятельствами."Число таких расстройств увеличилось во время пандемии", — пояснил Костюк.Вероятность их возникновения, по словам медика, зависит от тяжести протекания COVID-19 и проявляется в виде спутанности, возбуждения, галлюцинаций, что приводит к совершению немотивированных действий. При этом врач подчеркнул, что это достаточно редкое последствие болезни."У гораздо большего количества людей выход из заболевания на этапе выздоровления сопровождался мягким когнитивным снижением", — предупредил он.Это выражается в невозможности сосредоточиться, собраться с мыслями, трудностях с умственной работой, а также "деавтоматизации" привычных действий. Все это врач назвал "ковидным туманом". Также у многих пациентов молодого и среднего возраста после выздоровления случаются приступы учащенного сердцебиения, панических атак, бессонница."Многие специалисты говорят о том, что перенесенная коронавирусная инфекция может быть фактором ускорения нейродегенеративных процессов, которые могут в теории приводить к более ранним деменциям", — продолжил Костюк, подчеркнув, что пока это не доказано.При этом он отметил, что у пациентов старшего возраста с деменцией усиливались признаки болезни. В заключение психиатр посоветовал после болезни хорошо высыпаться, больше двигаться и правильно питаться. Это позволяет быстрее восстановить когнитивные функции.С начала эпидемии коронавирусом в России заразились около 9,5 миллиона человек, вылечились свыше 8,2 миллиона.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 260 миллионов инфицированных, почти 5,2 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211126/bayden-1760989120.html
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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, георгий костюк
17:42 27.11.2021 (обновлено: 21:08 27.11.2021)
 
Главврач "Кащенко" рассказал о влиянии коронавируса на психику

Главврач "Кащенко": число случаев тревожно-депрессивных расстройств выросло в пандемию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Главный внештатный психиатр Москвы, главврач психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева ("Кащенко". — Прим. ред.) Георгий Костюк заявил РБК о росте случаев тревожно-депрессивных расстройств на фоне эпидемии коронавируса.
Врач рассказал, что существуют серьезные психические заболевания, которые сопровождают человека всю жизнь, а также временные расстройства, вызванные стрессами и различными обстоятельствами.
"Число таких расстройств увеличилось во время пандемии", — пояснил Костюк.
Вероятность их возникновения, по словам медика, зависит от тяжести протекания COVID-19 и проявляется в виде спутанности, возбуждения, галлюцинаций, что приводит к совершению немотивированных действий. При этом врач подчеркнул, что это достаточно редкое последствие болезни.
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"У гораздо большего количества людей выход из заболевания на этапе выздоровления сопровождался мягким когнитивным снижением", — предупредил он.
Это выражается в невозможности сосредоточиться, собраться с мыслями, трудностях с умственной работой, а также "деавтоматизации" привычных действий. Все это врач назвал "ковидным туманом". Также у многих пациентов молодого и среднего возраста после выздоровления случаются приступы учащенного сердцебиения, панических атак, бессонница.
"Многие специалисты говорят о том, что перенесенная коронавирусная инфекция может быть фактором ускорения нейродегенеративных процессов, которые могут в теории приводить к более ранним деменциям", — продолжил Костюк, подчеркнув, что пока это не доказано.
При этом он отметил, что у пациентов старшего возраста с деменцией усиливались признаки болезни. В заключение психиатр посоветовал после болезни хорошо высыпаться, больше двигаться и правильно питаться. Это позволяет быстрее восстановить когнитивные функции.
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В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 260 миллионов инфицированных, почти 5,2 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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Распространение коронавирусаОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииГеоргий Костюк
 
 
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