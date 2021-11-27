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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761017265.html
Китайский город Маньчжурия ввел строгие ограничения на границе с Россией
Китайский город Маньчжурия ввел строгие ограничения на границе с Россией - РИА Новости, 27.11.2021
Китайский город Маньчжурия ввел строгие ограничения на границе с Россией
Власти городского уезда Маньчжурия городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая на неопределенный срок ввели строгие... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:44
2021-11-27T11:44
распространение коронавируса
в мире
китай
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Власти городского уезда Маньчжурия городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая на неопределенный срок ввели строгие карантинные ограничения из-за трех случав COVID-19, все жители города должны пройти ПЦР-тестирование, говорится в сообщении местного штаба по профилактике и борьбе с распространением COVID-19.Согласно данным открытых источников, по состоянию на 1 ноября 2020 года в Маньчжурии проживали более 150 тысяч человек.После того как 27 ноября в городе было выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией, власти оперативно приступили к эпидемиологическому расследованию и ввели комплекс карантинных мер для сдерживания распространения заболевания.В городе закрыли рынки и торгово-развлекательные центры, отменены культурные и спортивные мероприятия, запрещены массовые скопления людей, свадебные и траурные церемонии, оффлайн-конференции. По всему городу временно приостановлена работа такси и общественного транспорта.Все больницы, клиники и госпитали в городе временно прекратили амбулаторный прием всех пациентов за исключением тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, беременных женщин, пациентов, которым необходимо пройти процедуры диализа или химиотерапии. Детские сады и учебные заведения закрыты, обучение переведено в онлайн-режим, вход в социальные учреждения, к примеру, дома престарелых, разрешен только персоналу.Жителей города призывают проявить ответственность, не выходить из дома без веской необходимости, носить защитные маски, часто мыть руки и проветривать помещения, соблюдать социальную дистанцию. В случае появления каких-либо симптомов заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.Власти предупредили, что органы общественной безопасности будут внимательно следить за соблюдением соответствующих распоряжений, а также за тем, чтобы из-за введенных ограничений не повышались цены.Всего за время пандемии в Китае выявили 98608 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4636 человек от болезни скончались.Ранее торговое представительство РФ сообщило РИА Новости, что власти Маньчжурии в связи с усилением мер контроля на железнодорожном пункте пропуска ввели временный запрет на поставки через железнодорожный пункт пропуска "Забайкальск-Маньчжурия" такой продукции, как пиво, минеральная вода, красное вино, растительное масло и прочие пищевые масла, кедровые орехи, маргарин, мука, конфеты, а также палочки для еды, в том числе для мороженого, древесный уголь, листовые древесные материалы и смазочные масла и листовых древесных материалов.
https://ria.ru/20211126/virus-1760959869.html
https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761010690.html
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в мире, китай, коронавирус covid-19
11:44 27.11.2021
 
Китайский город Маньчжурия ввел строгие ограничения на границе с Россией

Китайский город Маньчжурия ввел строгие ограничения на границе с Россией из-за COVID-19

© AP Photo / Mu Yu/XinhuaМедицинские работники в Китае
Медицинские работники в Китае - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
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ПЕКИН, 27 ноя – РИА Новости. Власти городского уезда Маньчжурия городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая на неопределенный срок ввели строгие карантинные ограничения из-за трех случав COVID-19, все жители города должны пройти ПЦР-тестирование, говорится в сообщении местного штаба по профилактике и борьбе с распространением COVID-19.
Согласно данным открытых источников, по состоянию на 1 ноября 2020 года в Маньчжурии проживали более 150 тысяч человек.
После того как 27 ноября в городе было выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией, власти оперативно приступили к эпидемиологическому расследованию и ввели комплекс карантинных мер для сдерживания распространения заболевания.
В городе закрыли рынки и торгово-развлекательные центры, отменены культурные и спортивные мероприятия, запрещены массовые скопления людей, свадебные и траурные церемонии, оффлайн-конференции. По всему городу временно приостановлена работа такси и общественного транспорта.
Все больницы, клиники и госпитали в городе временно прекратили амбулаторный прием всех пациентов за исключением тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, беременных женщин, пациентов, которым необходимо пройти процедуры диализа или химиотерапии. Детские сады и учебные заведения закрыты, обучение переведено в онлайн-режим, вход в социальные учреждения, к примеру, дома престарелых, разрешен только персоналу.
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Жителей города призывают проявить ответственность, не выходить из дома без веской необходимости, носить защитные маски, часто мыть руки и проветривать помещения, соблюдать социальную дистанцию. В случае появления каких-либо симптомов заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Власти предупредили, что органы общественной безопасности будут внимательно следить за соблюдением соответствующих распоряжений, а также за тем, чтобы из-за введенных ограничений не повышались цены.
Всего за время пандемии в Китае выявили 98608 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4636 человек от болезни скончались.
Ранее торговое представительство РФ сообщило РИА Новости, что власти Маньчжурии в связи с усилением мер контроля на железнодорожном пункте пропуска ввели временный запрет на поставки через железнодорожный пункт пропуска "Забайкальск-Маньчжурия" такой продукции, как пиво, минеральная вода, красное вино, растительное масло и прочие пищевые масла, кедровые орехи, маргарин, мука, конфеты, а также палочки для еды, в том числе для мороженого, древесный уголь, листовые древесные материалы и смазочные масла и листовых древесных материалов.
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