11:31 27.11.2021 (обновлено: 14:01 27.11.2021)
В России за сутки выявили 33 946 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 33 946 случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в "красной зоне" больницы города Рассказово
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. За прошлые сутки в России выявили 33 946 новых случаев COVID-19; общее число заболевших с начала пандемии достигло 9 536 825, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением SARS-CoV-2.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 946 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2269 (6,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зарегистрировали 34 690 инфицированных. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших. Темп прироста сейчас составляет 0,36%.
За сутки от COVID-19 умерли 1239 человек (вчера — 1235). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти. Выздоровели 36 494 пациента (накануне — 36 145).
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3430 (днем ранее было 3929), Санкт-Петербурге — 1879, Подмосковье — 1867, Самарской области — 1056, Воронежской — 759, Нижегородской — 722, Свердловской — 719, Краснодарском крае — 705, Красноярском крае — 704.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — восемь заболевших, в Ненецком автономном округе их 14, а в Калмыкии — 26.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Опрос
Вы привились от коронавируса?