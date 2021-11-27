Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761015651.html
В России за сутки выявили 33 946 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 33 946 случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.11.2021
В России за сутки выявили 33 946 случаев COVID-19
За прошлые сутки в России выявили 33 946 новых случаев COVID-19; общее число заболевших с начала пандемии достигло 9 536 825, заявили в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:31
2021-11-27T14:01
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_31a7254a5ac171e44135d37d2b654335.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. За прошлые сутки в России выявили 33 946 новых случаев COVID-19; общее число заболевших с начала пандемии достигло 9 536 825, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением SARS-CoV-2."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 946 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2269 (6,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 34 690 инфицированных. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших. Темп прироста сейчас составляет 0,36%.За сутки от COVID-19 умерли 1239 человек (вчера — 1235). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти. Выздоровели 36 494 пациента (накануне — 36 145).Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3430 (днем ранее было 3929), Санкт-Петербурге — 1879, Подмосковье — 1867, Самарской области — 1056, Воронежской — 759, Нижегородской — 722, Свердловской — 719, Краснодарском крае — 705, Красноярском крае — 704.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — восемь заболевших, в Ненецком автономном округе их 14, а в Калмыкии — 26.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211126/virus-1760959869.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_97619e5f380ce7bea6e9ead71a364fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19
11:31 27.11.2021 (обновлено: 14:01 27.11.2021)
 
В России за сутки выявили 33 946 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 33 946 случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. За прошлые сутки в России выявили 33 946 новых случаев COVID-19; общее число заболевших с начала пандемии достигло 9 536 825, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением SARS-CoV-2.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 946 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2269 (6,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зарегистрировали 34 690 инфицированных. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших. Темп прироста сейчас составляет 0,36%.
За сутки от COVID-19 умерли 1239 человек (вчера — 1235). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти. Выздоровели 36 494 пациента (накануне — 36 145).
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов в Ставропольской краевой специализированной клинической инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
Вчера, 19:10Распространение коронавируса
Тест-системы на коронавирус в России способны выявить новый штамм
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3430 (днем ранее было 3929), Санкт-Петербурге — 1879, Подмосковье — 1867, Самарской области — 1056, Воронежской — 759, Нижегородской — 722, Свердловской — 719, Краснодарском крае — 705, Красноярском крае — 704.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — восемь заболевших, в Ненецком автономном округе их 14, а в Калмыкии — 26.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:46Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия
02:23В США десятки человек разграбили магазин электроники
02:18ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
02:17Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
02:08Названы признаки дефицита железа после COVID-19
01:39Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
01:38Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
01:20Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
01:16Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад
01:13Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса
01:05Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
00:58Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
00:44В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
00:10У православных начинается Рождественский пост
00:02В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
00:01В России встречают "Праздник огней" - Хануку
23:58В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:49Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
23:41В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:20В Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития
Лента новостейМолния
Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружияВ США десятки человек разграбили магазин электроникиООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населенияСпециалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичковНазваны признаки дефицита железа после COVID-19Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о ЗеленскомЗахарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантовЧетвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в ЭрбильЭксперт рассказала, как распознать качественный шоколадИзраиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавирусаГлавврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правдуБлинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАРВ Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИУ православных начинается Рождественский постВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священникаВ России встречают "Праздник огней" - ХанукуВ Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЭксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штаммаВ Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Сербии экоактивисты перекрыли несколько трасс из-за планов добычи лития