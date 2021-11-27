https://ria.ru/20211127/koronavirus-1761015651.html

В России за сутки выявили 33 946 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 33 946 случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.11.2021

В России за сутки выявили 33 946 случаев COVID-19

За прошлые сутки в России выявили 33 946 новых случаев COVID-19; общее число заболевших с начала пандемии достигло 9 536 825, заявили в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:31

2021-11-27T11:31

2021-11-27T14:01

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. За прошлые сутки в России выявили 33 946 новых случаев COVID-19; общее число заболевших с начала пандемии достигло 9 536 825, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением SARS-CoV-2."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 33 946 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2269 (6,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 34 690 инфицированных. Максимума показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших. Темп прироста сейчас составляет 0,36%.За сутки от COVID-19 умерли 1239 человек (вчера — 1235). Здесь рекорд держался два дня подряд — 19 и 20 ноября фиксировали по 1254 смерти. Выздоровели 36 494 пациента (накануне — 36 145).Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 3430 (днем ранее было 3929), Санкт-Петербурге — 1879, Подмосковье — 1867, Самарской области — 1056, Воронежской — 759, Нижегородской — 722, Свердловской — 719, Краснодарском крае — 705, Красноярском крае — 704.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — восемь заболевших, в Ненецком автономном округе их 14, а в Калмыкии — 26.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211126/virus-1760959869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19