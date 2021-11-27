https://ria.ru/20211127/konsultatsii-1761056773.html

В Вене начались неформальные консультации перед переговорами по СВПД

В Вене начались неформальные консультации перед переговорами по СВПД - РИА Новости, 27.11.2021

В Вене начались неформальные консультации перед переговорами по СВПД

Первые неформальные консультации в рамках подготовки к официальному возобновлению переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T18:32

2021-11-27T18:32

2021-11-27T18:32

в мире

вена

михаил ульянов

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

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ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Первые неформальные консультации в рамках подготовки к официальному возобновлению переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начались в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В Вене стартовали первые неформальные консультации в двустороннем формате в порядке подготовки к официальному возобновлению в понедельник переговоров по восстановлению СВПД. Договоренность на этот счёт потребует еще немалых усилий", - сообщил Ульянов в Twitter.

https://ria.ru/20211112/sanktsii-1758850528.html

вена

россия

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в мире, вена, михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия