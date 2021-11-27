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В Вене начались неформальные консультации перед переговорами по СВПД
В Вене начались неформальные консультации перед переговорами по СВПД - РИА Новости, 27.11.2021
В Вене начались неформальные консультации перед переговорами по СВПД
Первые неформальные консультации в рамках подготовки к официальному возобновлению переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T18:32
2021-11-27T18:32
2021-11-27T18:32
в мире
вена
михаил ульянов
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
россия
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ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Первые неформальные консультации в рамках подготовки к официальному возобновлению переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе начались в Вене, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."В Вене стартовали первые неформальные консультации в двустороннем формате в порядке подготовки к официальному возобновлению в понедельник переговоров по восстановлению СВПД. Договоренность на этот счёт потребует еще немалых усилий", - сообщил Ульянов в Twitter.
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в мире, вена, михаил ульянов, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия
В Вене начались неформальные консультации перед переговорами по СВПД
В Вене начались первые неформальные консультации в преддверии переговоров по СВПД