https://ria.ru/20211127/konsultant-1760856387.html

Камера, море, мотор: зачем на съемках исторический консультант

Камера, море, мотор: зачем на съемках исторический консультант - РИА Новости, 27.11.2021

Камера, море, мотор: зачем на съемках исторический консультант

Ежегодно крупнейшие мировые киностудии выпускают несколько фильмов о войне. Масштабные кровопролитные эпопеи или камерные картины – они стабильно привлекают... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T10:00

2021-11-27T10:00

2021-11-27T10:00

морская держава

владимир хотиненко

константин симонов (политолог)

россия

морская держава

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ежегодно крупнейшие мировые киностудии выпускают несколько фильмов о войне. Масштабные кровопролитные эпопеи или камерные картины – они стабильно привлекают зрителей. В России, конечно, не обходят тему сражений, в том числе и на море: только за XX век мы поучаствовали почти в 20 войнах и вооруженных конфликтах. Корреспондент РИА Новости поговорил со специалистами, благодаря которым зритель верит происходящему на экране.В 30-е годы прошлого века у моряков Черноморского флота можно было носить бескозырки "итальянки". Матросы и офицеры вынимали из тульи материал, поэтому головной убор становился плоским, за это их ещеназывали "блинами". Моряки игнорировали предписания руководства, садились на гауптвахту, но продолжали одеваться по моде. Его компания принимает участие в подготовке костюмов и обмундирования для съемок исторических фильмов. Кроме этого компания также занимается военно-историческими реконструкциями, проводит исторические выставки, в среднем три-четыре проекта в месяц.Чтобы одеть артистов на съемках, компания отшивает костюмы в собственном ателье или обращается к фабрикам-партнерам, где производят форму и реквизит для кино и реконструкции. Форму шьют по индивидуальным меркам, если не удается подобрать уже готовые предметы одежды на складе. Когда необходимо сшить редкую форму, которую до этого не изготавливали, Черепнин с коллегами обращается к историкам и их архивам.Что кроется в деталях?Исторический, военный консультант Андрей Малов-Гра работал над 20 фильмами, и как актер отметился в таком же количестве картин. У него историческое и военное образование, а значит он одинаково хорошо разбирается в архивных документах и современных требованиях к форме и "уставу". В некоторых проектах он подключается к работе на этапе написания сценария, при подготовке костюмов и реквизита, а иногда правит диалоги прямо перед съемкой сцены.Важнее всего при подготовке фильма, по его мнению, все-таки сама история."Самое главное написать хороший сценарий, снять хороший фильм, цинично говоря, смотрибельный. Любой фильм – это и коллективное творчество, потому что задействовано множество цехов, но еще это и художественное произведение, то есть он будет отличаться от исторической действительности в любом случае. Ведь нужна какая-то интрига", – рассказал Малов-Гра.Нередко сценаристам приходится создавать историю там, где ее вроде бы и нет, от этого исторические персонажи приобретают не присущие им черты. Эксперт приводит в пример жену Пушкина Наталью Гончарову, которая в жизни была скромной тихой женщиной.Но если речь идёт о военных фильмах, создателям приходится быть крайне острожными с фактурой, так как есть риск не просто сделать скучного героя живым и активным, а изворотить историческую правду."Есть множество существенных деталей, которые необходимо учитывать. Например, морская форма военных, которые проводили мероприятия по прорыву блокады или по окончательному снятию, имела свои особенности: в ней участвуют береговые моряки, у них целиком зеленая форма. При этом в Подмосковье морская пехота в 1941 году может быть как в черной форме, так и в зеленой", – говорит Черепнин.20 дней без войныВ повести Константина Симонова "Двадцать дней без войны" герой попадает в тыл, чтобы консультировать режиссера во время съемок фильма о войне. Они спорят с местным специалистом, на фронте не бывавшем, о том, что во время боевых действий люди далеко не всегда ведут себя по предписанным уставами правилам. Например, на пленке герои носят с собой противогазы и каски. По словам героя, противогазы перестали носить на второй год войны, а каски часто снимают, особенно в ходе многодневных боев.По словам Малова-Гра, режиссеры и продюсеры не всегда приглашают исторического консультанта на съемки, считая, что справятся и сами, обычно тогда случаются стыдные "ляпы". Хотя даже при ювелирно точной работе консультанта найдутся те, кому фильм не понравится. Эксперт вспомнил, что для сериала Владимира Хотиненко специалисты выверили детали: фамилии и принадлежность к роду войск немецких офицеров, конвоировавших пломбированный вагон, в котором Ильич приехал в Россию. Однако, создатели кино "встретились с протестами коммунистической общественности за оскорбление великого Ленина".Эксперт считает, что прислушиваться стоит к критике только специалистов, то есть людей, погруженных в материал. Остальные комментарии не так важны.Исторические источники и особенности погребенияПриступая к работе над фильмом, консультант, как любой историк, проводит исследование, обращается к источникам. По словам Малова-Гра, источники делят на три типа. Первичные – документы: приказы по венному и морскому ведомствам, циркуляры, приказы командиров. Вторичные источники – работы профессиональных историков на заданные темы. Третичные – мемуары. Это самые ненадежные источники, потому что чаще всего это работы из серии "я – великий на фоне исторических событий". Если мемуары пишет не сам герой, то можно со временем ожидать появление новых изданий "автобиографии" с обновленными и измененными данными, как это было с мемуарами Георгия Жукова, рассказал эксперт.Сложнее всего работать над фильмами, где описываются ранние исторические события, так как по ним труднее подобрать надежные источники. В этом случае речь идет уже об археологии. "Если почитать Геродота, то получается мы тут на головах ходим. Причем головы песьи", – рассказал Малов-Гра. При работе с археологическими источниками всегда вмешивается важный фактор: человека никогда не хоронили в повседневной одежде. Поэтому иногда в кино о событиях 10 века можно видеть человека, который ходит по улице в парадном погребальном костюме, это смешит любого историка. "Но с другой стороны это красиво, это романтика, может быть, стоит наврать иногда", – утоняет эксперт.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир хотиненко, константин симонов (политолог), россия, морская держава