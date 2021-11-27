Наблюдатели от МПА СНГ приступили к мониторингу выборов в Киргизии
Наблюдатели от МПА СНГ приступили к мониторингу парламентских выборов в Киргизии
"Члены группы международных наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с координатором, председателем комитета Сената Олий Мажлиса (парламента - ред.) республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности Кутбидином Бурхановым приступили к краткосрочному мониторингу выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламента - ред.) Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
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По его словам, в рамках мониторинга они провели встречи с руководством ряда политических партий, выдвинувших своих кандидатов в депутаты, и кандидатами, баллотирующимися по одномандатным округам.
"В ходе всех проведенных встреч обсуждались вопросы реформы избирательного законодательства, деятельности органов администрирования выборов и государственной власти Кыргызской Республики по подготовке текущей кампании, включая предотвращение случаев подкупа избирателей и использования административного ресурса, соблюдения избирательных прав граждан, проживающих по месту временного пребывания на территории страны и за рубежом", - отметили в МПА.
Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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