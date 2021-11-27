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Наблюдатели от МПА СНГ приступили к мониторингу выборов в Киргизии
Наблюдатели от МПА СНГ приступили к мониторингу выборов в Киргизии - РИА Новости, 27.11.2021
Наблюдатели от МПА СНГ приступили к мониторингу выборов в Киргизии
Наблюдатели от межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ приступили к мониторингу парламентских выборов в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МПА. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T08:17
2021-11-27T08:17
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БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Наблюдатели от межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ приступили к мониторингу парламентских выборов в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МПА."Члены группы международных наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с координатором, председателем комитета Сената Олий Мажлиса (парламента - ред.) республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности Кутбидином Бурхановым приступили к краткосрочному мониторингу выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламента - ред.) Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, в рамках мониторинга они провели встречи с руководством ряда политических партий, выдвинувших своих кандидатов в депутаты, и кандидатами, баллотирующимися по одномандатным округам.Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
https://ria.ru/20211126/kirgiziya-1760837653.html
https://ria.ru/20211019/kirgiziya-1755179508.html
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в мире, киргизия, узбекистан, снг
08:17 27.11.2021
 
Наблюдатели от МПА СНГ приступили к мониторингу выборов в Киргизии

Наблюдатели от МПА СНГ приступили к мониторингу парламентских выборов в Киргизии

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкАгитационные плакаты на одной из улиц в Бишкеке
Агитационные плакаты на одной из улиц в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Наблюдатели от межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ приступили к мониторингу парламентских выборов в Киргизии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МПА.
"Члены группы международных наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ во главе с координатором, председателем комитета Сената Олий Мажлиса (парламента - ред.) республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности Кутбидином Бурхановым приступили к краткосрочному мониторингу выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламента - ред.) Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
Бишкек - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
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По его словам, в рамках мониторинга они провели встречи с руководством ряда политических партий, выдвинувших своих кандидатов в депутаты, и кандидатами, баллотирующимися по одномандатным округам.
"В ходе всех проведенных встреч обсуждались вопросы реформы избирательного законодательства, деятельности органов администрирования выборов и государственной власти Кыргызской Республики по подготовке текущей кампании, включая предотвращение случаев подкупа избирателей и использования административного ресурса, соблюдения избирательных прав граждан, проживающих по месту временного пребывания на территории страны и за рубежом", - отметили в МПА.
Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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