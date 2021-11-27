https://ria.ru/20211127/kemerovo-1761003000.html

Выжившего при ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя переведут в Кемерово

Выжившего при ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя переведут в Кемерово - РИА Новости, 27.11.2021

Выжившего при ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя переведут в Кемерово

Выжившего после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасателя Александра Заковряшина по итогам сеанса телемедицины переведут в Кемерово, рассказал врач... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T08:39

2021-11-27T08:39

2021-11-27T09:17

происшествия

кемерово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

белово

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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Выжившего после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасателя Александра Заковряшина по итогам сеанса телемедицины переведут в Кемерово, рассказал врач отделения реанимации Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Антон Богданов."Состояние одного пациента стабильно тяжелое, но по результатам телемедицинской конференции принято решение о его переводе в областной токсикологический центр Кемерово", - сказал Богданов журналистам.Журналисты уточнили, в каком состоянии находится выживший горноспасатель Заковряшин."Именно по этому пациенту принято решение о переводе в областной токсикологический центр", - ответил Богданов.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.

https://ria.ru/20211127/spasateli-1761003567.html

кемерово

кемеровская область

белово

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Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать. В результате трагедии погиб 51 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. 2021-11-27T08:39 true PT2M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, белово