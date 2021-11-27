https://ria.ru/20211127/kemerovo-1761003000.html
Выжившего при ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя переведут в Кемерово
Выжившего при ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя переведут в Кемерово - РИА Новости, 27.11.2021
Выжившего при ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя переведут в Кемерово
Выжившего после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасателя Александра Заковряшина по итогам сеанса телемедицины переведут в Кемерово, рассказал врач... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T08:39
2021-11-27T08:39
2021-11-27T09:17
происшествия
кемерово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
кемеровская область
белово
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ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Выжившего после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе горноспасателя Александра Заковряшина по итогам сеанса телемедицины переведут в Кемерово, рассказал врач отделения реанимации Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Антон Богданов."Состояние одного пациента стабильно тяжелое, но по результатам телемедицинской конференции принято решение о его переводе в областной токсикологический центр Кемерово", - сказал Богданов журналистам.Журналисты уточнили, в каком состоянии находится выживший горноспасатель Заковряшин."Именно по этому пациенту принято решение о переводе в областной токсикологический центр", - ответил Богданов.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.
https://ria.ru/20211127/spasateli-1761003567.html
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Трагедия на шахте "Листвяжная", или Как погибли кузбасские горняки
Трагедия на шахте "Листвяжная" случилась утром 25 ноября. В месте, где работали 285 человек, началось задымление. Большинство шахтеров смогли выбраться, но 46 горняков остались под землей. На помощь им были направлены спасатели, но вскоре из-за угрозы взрыва их пришлось отозвать. В результате трагедии погиб 51 человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
2021-11-27T08:39
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происшествия, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, белово
08:39 27.11.2021 (обновлено: 09:17 27.11.2021)
Выжившего при ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя переведут в Кемерово
Выжившего при ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя после консультации переведут в Кемерово