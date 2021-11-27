https://ria.ru/20211127/kalmykiya-1761016695.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 27.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки отмечен в Калмыки, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:39
2021-11-27T11:39
2021-11-27T11:39
распространение коронавируса
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки отмечен в Калмыки, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Калмыкия - 0,08%; Москва, Республика Алтай - 0,18%; Республика Тыва - 0,19% ", - говорится в сообщении.За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 33 946 в 85 регионах. За все время с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 536 825 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,36%.
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общество, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксировали в Калмыкии — 0,08%