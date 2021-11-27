https://ria.ru/20211127/granitsa-1761045043.html

В НАТО призвали Россию снизить "напряженность" на границе с Украиной

В НАТО призвали Россию снизить "напряженность" на границе с Украиной - РИА Новости, 27.11.2021

В НАТО призвали Россию снизить "напряженность" на границе с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву к деэскалации на российско-украинской границе, отметив, что альянс по-прежнему открыт для... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T16:38

2021-11-27T16:38

2021-11-27T18:22

украина

киев

йенс столтенберг

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БЕРЛИН, 27 ноя — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву к деэскалации на российско-украинской границе, отметив, что альянс по-прежнему открыт для взаимодействия.Как уверен генсек, "стягивание" российских войск к границе с Украиной это не "просто блеф". По его словам, это повторяется уже "второй раз за этот год"."Я не могу делать предположения о намерениях России. Но мы видели, что Россия прежде уже применяла силу против своих соседей", — сказал он.Столтенберг подчеркнул, что НАТО готова и впредь оказывать Киеву "политическую и практическую поддержку, чтобы страна сама могла защитить себя от агрессии".Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса говорил, что наблюдает необычное сосредоточение российских сил у границ с Украиной, включая танки, артиллерию и беспилотники. НАТО посылает Москве сигнал, что любое применение силы против Украины "будет иметь последствия", отметил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность "стягиванием" российских сил к границе с Украиной. Как указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности.Сами же США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.

https://ria.ru/20211127/naryshkin-1761017585.html

https://ria.ru/20211127/ukraina-1761005328.html

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украина, киев, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, welt, россия