https://ria.ru/20211127/gornospasateli-1761064456.html
В шахте "Листвяжная" остался один отряд спасателей
В шахте "Листвяжная" остался один отряд спасателей - РИА Новости, 27.11.2021
В шахте "Листвяжная" остался один отряд спасателей
Одно отделение горноспасателей остаётся в шахте "Листвяжная" и обеспечивает откачку воды, рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T20:04
2021-11-27T20:04
2021-11-27T20:12
происшествия
кемеровская область
белово
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. Одно отделение горноспасателей остаётся в шахте "Листвяжная" и обеспечивает откачку воды, рассказал журналистам глава региона Сергей Цивилев."В шахте осталось одно отделение, которое обеспечивает откачку воды из шахты",- сказал глава региона.Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал пойти до конца в обследовании шахты "Листвяжная" и поисках тел погибших.Цивилев рассказал журналистам, что ситуация в шахте постоянно меняется, решение по ходу обследования принимают горноспасатели."Какое решение они принимают, мы поддержим. Но мы пойдем до конца, это точно", - сказал Цивилев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. По последним данным федерального Минздрава, в больницах находятся 60 пострадавших, 12 лечатся амбулаторно. В регионе объявлен траур.
https://ria.ru/20211127/gornospasateli-1761061872.html
https://ria.ru/20211127/shakhtery-1761061987.html
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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
20:04 27.11.2021 (обновлено: 20:12 27.11.2021)
В шахте "Листвяжная" остался один отряд спасателей
В шахте "Листвяжная" остался один отряд горноспасателей, занятый откачкой воды