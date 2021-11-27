https://ria.ru/20211127/gintsburg-1761019587.html

Гинцбург рассказал о закупках препарата от COVID-19 из антител

Гинцбург рассказал о закупках препарата от COVID-19 из антител - РИА Новости, 27.11.2021

Гинцбург рассказал о закупках препарата от COVID-19 из антител

Правительство Москвы закупает препарат от COVID-19 на основе антител для лечения беременных женщин, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T12:04

2021-11-27T12:04

2021-11-27T12:04

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя - РИА Новости. Правительство Москвы закупает препарат от COVID-19 на основе антител для лечения беременных женщин, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Правительство Москвы закупает этот препарат для лечения беременных женщин", - сказал Гинцбург на телеканале "Россия 1" в программе "Вести в субботу" в интервью Сергею Брилеву.Ранее Гинцбург сообщал, что центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения заболевших коронавирусом. Клинические испытания препарата планируется начать в январе и завершить в течение 3-4 месяцев.

https://ria.ru/20211110/preparat-1758324307.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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