https://ria.ru/20211127/dzerzhinsk-1761020540.html

Врио главы МЧС Чуприян вылетел в Дзержинск к месту пожара на заводе

Врио главы МЧС Чуприян вылетел в Дзержинск к месту пожара на заводе - РИА Новости, 27.11.2021

Врио главы МЧС Чуприян вылетел в Дзержинск к месту пожара на заводе

Опергруппа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном направляется к месту ЧП на заводе в Дзержинске, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T12:15

2021-11-27T12:15

2021-11-27T12:15

происшествия

кемеровская область

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Опергруппа МЧС России во главе с врио министра Александром Чуприяном направляется к месту ЧП на заводе в Дзержинске, сообщает пресс-служба МЧС России.Согласно сообщению МЧС России, 27 ноября в 09.52 мск в Нижегородской области на ФКП Завод имени Я. М. Свердлова, по предварительной информации, на предприятии сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. По информации регионального минздрава, пострадали два человека. Чуприян находился в Кемеровской области в связи с произошедшей в четверг трагедией на шахте "Листвяжная", где погибли 51 человек."Оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио министра МЧС России Александром Чуприяном самолетом МЧС России направляется к месту происшествия в городе Дзержинск Нижегородской области", - говорится в сообщении.Добавляется, что в настоящее время производится тушение пожара на предприятии на площади 900 квадратных метров. Работники завода находятся в безопасном месте, угрозы для их жизни и здоровья нет.Отмечается, что всего к ликвидации последствий ЧП привлечено 87 человек и 24 единиц техники, от МЧС России - 56 человек и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20211127/vzryv-1761015004.html

https://ria.ru/20211127/dzerzhinsk-1761014270.html

кемеровская область

нижегородская область

россия

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происшествия, кемеровская область, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия