https://ria.ru/20211127/dzerzhinsk-1761014270.html

Власти Нижегородской области рассказали о взрывах на заводе в Дзержинске

Власти Нижегородской области рассказали о взрывах на заводе в Дзержинске - РИА Новости, 27.11.2021

Власти Нижегородской области рассказали о взрывах на заводе в Дзержинске

Угрозы для жизни жителей нижегородского Дзержинска, где произошло ЧП на заводе имени Свердлова, нет, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:23

2021-11-27T11:23

2021-11-27T11:23

происшествия

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752390241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3ae980371af725d016e3da925c81658.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Угрозы для жизни жителей нижегородского Дзержинска, где произошло ЧП на заводе имени Свердлова, нет, сообщили в пресс-службе городской администрации.Согласно сообщению МЧС России, 27 ноября в 09.52 (мск)в Нижегородской области на ФКП Завод имени Я. М. Свердлова, по предварительной информации, на предприятии сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества."На территории предприятия работают пожарные подразделения СУ №38 в количестве 36 человек и 8 единиц спецтехники. В настоящее время происходит тушение пожара на площади 900 квадратных метров. Угрозы для жизни жителей Дзержинска нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211127/pozhar-1761012801.html

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)