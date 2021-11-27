https://ria.ru/20211127/dzerzhinsk-1761014270.html
Власти Нижегородской области рассказали о взрывах на заводе в Дзержинске
Власти Нижегородской области рассказали о взрывах на заводе в Дзержинске - РИА Новости, 27.11.2021
Власти Нижегородской области рассказали о взрывах на заводе в Дзержинске
Угрозы для жизни жителей нижегородского Дзержинска, где произошло ЧП на заводе имени Свердлова, нет, сообщили в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:23
2021-11-27T11:23
2021-11-27T11:23
происшествия
нижегородская область
дзержинск (нижегородская область)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Угрозы для жизни жителей нижегородского Дзержинска, где произошло ЧП на заводе имени Свердлова, нет, сообщили в пресс-службе городской администрации.Согласно сообщению МЧС России, 27 ноября в 09.52 (мск)в Нижегородской области на ФКП Завод имени Я. М. Свердлова, по предварительной информации, на предприятии сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества."На территории предприятия работают пожарные подразделения СУ №38 в количестве 36 человек и 8 единиц спецтехники. В настоящее время происходит тушение пожара на площади 900 квадратных метров. Угрозы для жизни жителей Дзержинска нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211127/pozhar-1761012801.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Власти Нижегородской области рассказали о взрывах на заводе в Дзержинске
Угрозы для жителей нижегородского Дзержинска, где произошли взрывы на заводе, нет