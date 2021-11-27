https://ria.ru/20211127/domik-1761084523.html

Обвинения США в адрес России по выборам опровергнуты, заявил посол

Обвинения США в адрес России по выборам опровергнуты, заявил посол - РИА Новости, 27.11.2021

Обвинения США в адрес России по выборам опровергнуты, заявил посол

Санкции США в отношении РФ не снимаются, хотя фикция с вмешательством России в президентские выборы в 2016 году опровергнута, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T22:04

2021-11-27T22:04

2021-11-27T22:04

в мире

сша

анатолий антонов

владимир соловьев (телеведущий)

россия

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Санкции США в отношении РФ не снимаются, хотя фикция с вмешательством России в президентские выборы в 2016 году опровергнута, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов"Карточный домик" обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы уже разрушился, появились новые люди, которые говорят с точностью до наоборот о том, что произошло в 2016 году", - сказал Антонов в интервью журналисту Владимиру Соловьеву на YouTube-канале "Соловье Live".Он подчеркнул, что "санкционная политика не меняется, санкции не снимаются", а политики "выворачивают" информацию в свою сторону - о необходимости вводить новые санкции.

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в мире, сша, анатолий антонов, владимир соловьев (телеведущий), россия