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Обвинения США в адрес России по выборам опровергнуты, заявил посол
Обвинения США в адрес России по выборам опровергнуты, заявил посол - РИА Новости, 27.11.2021
Обвинения США в адрес России по выборам опровергнуты, заявил посол
Санкции США в отношении РФ не снимаются, хотя фикция с вмешательством России в президентские выборы в 2016 году опровергнута, заявил посол РФ в США Анатолий... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T22:04
2021-11-27T22:04
2021-11-27T22:04
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. Санкции США в отношении РФ не снимаются, хотя фикция с вмешательством России в президентские выборы в 2016 году опровергнута, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов"Карточный домик" обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы уже разрушился, появились новые люди, которые говорят с точностью до наоборот о том, что произошло в 2016 году", - сказал Антонов в интервью журналисту Владимиру Соловьеву на YouTube-канале "Соловье Live".Он подчеркнул, что "санкционная политика не меняется, санкции не снимаются", а политики "выворачивают" информацию в свою сторону - о необходимости вводить новые санкции.
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в мире, сша, анатолий антонов, владимир соловьев (телеведущий), россия
Обвинения США в адрес России по выборам опровергнуты, заявил посол
Посол Антонов: "карточный домик" обвинений США о вмешательстве России в выборы разрушился